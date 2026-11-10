É triste ter que limpar de novo”, diz trabalhador; descarte irregular de lixo gera retrabalho e mobiliza equipes da Prefeitura

Por Iule Vargas

Publicada em 10/11/2026 às 16h35

“É triste ter que limpar de novo. Nossa equipe poderia estar trabalhando em outro ponto da cidade, contribuindo para deixar Porto Velho mais limpa”. O desabafo é do trabalhador Elivan Oliveira, integrante da equipe de limpeza urbana da Prefeitura de Porto Velho, e traduz uma realidade que poderia ser evitada: o descarte irregular de resíduos em espaços públicos.

Trabalhador Elivan Oliveira - Por trás de cada rua limpa, existe o esforço de trabalhadores que merecem respeito. Cuidar da cidade também é valorizar quem trabalha por ela.

A situação foi registrada na rua Ernandes Índio com a avenida 15 de Novembro, no bairro Planalto, após moradores denunciarem o descarte de lixo no local. A população colaborou com fotos e vídeos que mostram um veículo sendo utilizado para despejar resíduos de forma irregular na via.

Diante da denúncia, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), adotou as providências cabíveis junto à pessoa identificada nos registros. Após o contato e as medidas administrativas pertinentes, as equipes municipais realizaram uma nova operação de limpeza no endereço.

Na ação realizada nesta terça-feira (10), foram mobilizadas mais de 15 caçambas para a retirada dos resíduos acumulados. Entre os materiais encontrados estavam sofás, restos de geladeira, fogão, móveis e outros objetos descartados irregularmente. O local já foi limpo e agora passará a receber monitoramento para evitar que a situação se repita.

O descate irregular prejudica toda a cidade

Para o secretário executivo da Seinfra, Giovanni Marini, situações como essa demonstram que a conservação dos espaços públicos depende também da responsabilidade de cada cidadão.

“Quando encontramos sofás, restos de geladeiras, fogões e móveis descartados nas ruas, percebemos a dimensão do problema. São materiais que não deveriam estar nesses espaços e que exigem uma grande mobilização das equipes para serem retirados. É triste ver trabalhadores precisando voltar ao mesmo endereço enquanto poderiam estar cuidando de outros pontos da cidade. Precisamos que cada morador faça sua parte e tenha consciência de que a rua é um espaço coletivo”.

O secretário municipal de Infraestrutura, Lyandro Loyola, reforçou que a administração municipal está atenta às denúncias e atua para garantir a conservação dos espaços públicos.

“Não basta realizar a limpeza. Precisamos também combater as práticas que fazem com que esses locais voltem a acumular lixo. As denúncias da população são importantes para identificar essas situações, tomar as providências necessárias e evitar que o problema se repita”.

Local passará a ser monitorado

Após a nova limpeza, o ponto identificado no bairro Planalto passará a receber monitoramento, com o objetivo de coibir novos descartes irregulares e preservar o espaço.

A Prefeitura reforça que o registro de fotos e vídeos pela comunidade contribui para identificar situações que prejudicam a limpeza urbana e permite que os órgãos responsáveis adotem as medidas cabíveis.

População pode denunciar pelo PVH+

A participação dos moradores é fundamental para combater o descarte irregular. Quem presenciar esse tipo de situação pode registrar a denúncia pela plataforma PVH+, disponibilizada pela Prefeitura de Porto Velho.

As denúncias auxiliam as equipes de fiscalização a identificar os responsáveis e aplicar as sanções previstas na legislação. Quanto mais informações forem repassadas, maior será a possibilidade de localizar o infrator e agir de forma rápida.

Cidade limpa também depende de cada cidadão

Prefeito Léo Moraes reforça que uma cidade mais limpa começa com a consciência e a atitude de cada cidadão.

O prefeito Léo Moraes destaca que a transformação de Porto Velho exige a participação de todos e que o cuidado com os espaços públicos deve ser uma responsabilidade compartilhada.

“Queremos uma Porto Velho mais limpa, organizada e acolhedora, mas isso também depende da atitude de cada morador. Não adianta a Prefeitura limpar hoje e alguém voltar a jogar lixo amanhã. Precisamos de consciência, respeito e colaboração para cuidar da cidade que é de todos”.

A Prefeitura orienta que os moradores utilizem os locais e serviços adequados para o descarte de resíduos e não depositem lixo, móveis, eletrodomésticos, entulhos ou outros materiais em vias públicas, calçadas e terrenos.

A denúncia dos moradores do bairro Planalto demonstra como a participação da comunidade pode fazer a diferença. Mais do que apontar um problema, registrar, comunicar e cobrar providências são atitudes que ajudam a construir uma cidade melhor.

Cada vez que alguém descarta lixo irregularmente, outra pessoa precisa deixar de cuidar de um ponto da cidade para limpar aquilo que poderia ter sido evitado. Porto Velho precisa da Prefeitura, mas também precisa de cada cidadão.