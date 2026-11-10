Respeito à sinalização viária é tema de ação educativa para crianças e adolescentes, em Porto Velho

Por Miro Costa

Publicada em 10/11/2026 às 16h42

O respeito à sinalização viária, à faixa de pedestres e às regras de circulação esteve no centro de uma ação educativa realizada pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO). A atividade, executada pela Escola Pública de Trânsito (Eptran) no dia 30 de outubro, em Porto Velho, reuniu 57 crianças e adolescentes com idades entre 7 e 15 anos, atendidos pela Associação Luz do Alvorecer (Aluz), em uma programação voltada à conscientização e à formação de cidadãos mais responsáveis no trânsito.

Realizada na minicidade de trânsito, conhecida como Detranzinho, a ação combinou palestras educativas e atividades práticas, permitindo que os participantes aprendessem, de forma dinâmica, sobre os principais comportamentos que contribuem para a prevenção de sinistros e a preservação da vida.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, investir na educação das crianças é um dos caminhos essenciais para a construção de um trânsito mais seguro. “Além de levar conhecimento, as ações despertam à responsabilidade e ajudam a formar cidadãos que respeitam a vida e as regras de trânsito”, salientou.

DETRANZINHO

Durante as atividades, o agente de trânsito Adil Miranda reforçou orientações sobre circulação segura de ciclistas, destacando a importância do uso do capacete e da observação da sinalização. “Orientamos as crianças sobre como conduzir a bicicleta com segurança, respeitando a sinalização e utilizando equipamentos de proteção. São atitudes que fazem a diferença na prevenção de sinistros e ajudam a construir um trânsito mais humano”, afirmou.

Foram dadas orientações para a segurança de ciclistas, como uso do capacete

De acordo com o diretor da Eptran, Talysson Bezerra, a metodologia aplicada no Detranzinho reforça o processo de aprendizagem ao unir teoria e prática. “O Detranzinho permite que os estudantes vivenciem situações do cotidiano e compreendam a importância das regras de trânsito. Esse aprendizado contribui para a formação de cidadãos mais conscientes, preparados para agir com responsabilidade como pedestres, ciclistas e passageiros”, destacou.

APRENDIZAGEM PARA VIDA

A atividade contemplou 30 estudantes no período da manhã e outros 27 no turno da tarde, que receberam orientações sobre travessia segura na faixa de pedestres, interpretação da sinalização viária, uso correto do cinto de segurança, riscos do excesso de velocidade e das distrações causadas pelo uso do celular.

Para a coordenadora pedagógica da Associação Luz do Alvorecer, Luciele Esteves Via Monte, a visita ao Detranzinho ampliou as oportunidades de aprendizagem dos estudantes. “Nossa maior missão é transformar vidas por meio da educação, procurando proporcionar experiências que levem conhecimento além da sala de aula. A visita ao Detranzinho representa uma oportunidade importante para que nossas crianças desenvolvam novos aprendizados e ampliem sua visão de mundo”, disse.

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, enfatizou que a educação para o trânsito deve começar desde cedo e, assim, alcançar diferentes comunidades. “Queremos que a educação para o trânsito esteja presente na vida das pessoas desde a infância. Ao receber essas crianças, ampliamos o alcance dessa mensagem, que também chega às famílias por meio delas.”