Faixa elevada é instalada na avenida Lauro Sodré para reforçar segurança no acesso ao Parque Circuito

Por Jhon Silva

Publicada em 10/11/2026 às 16h59

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), está implantando uma faixa elevada para pedestres na avenida Lauro Sodré, em frente ao Parque Circuito. A intervenção tem como objetivo melhorar a segurança viária, reduzir a velocidade dos veículos e facilitar a travessia das pessoas que frequentam o espaço de lazer.

A medida acompanha a nova movimentação registrada na região após a revitalização do Parque Circuito, reinaugurado no dia 24 de outubro. O local passou a oferecer novas opções de lazer e convivência, atraindo famílias, crianças, jovens e idosos.

Com a circulação de pessoas no entorno, a implantação da faixa elevada busca proporcionar melhores condições de travessia e organizar o trânsito na avenida, especialmente nos períodos de maior movimentação.

MAIS SEGURANÇA PARA OS PEDESTRES

Diferentemente de uma faixa de pedestres convencional, a faixa elevada possui uma estrutura semelhante a uma lombada, que induz os motoristas a reduzir a velocidade ao se aproximarem do ponto de travessia.

O secretário municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade, Iremar Torres, ressaltou que a intervenção faz parte das ações de melhoria da sinalização viária desenvolvidas pela gestão municipal.

“O Parque Circuito passou por uma grande revitalização e hoje recebe muitas famílias. Com isso, precisamos garantir também mais segurança no entorno. Estamos implantando essa faixa elevada para reduzir a velocidade dos veículos, organizar a circulação e oferecer uma travessia mais segura para crianças, idosos e todos que frequentam o parque”.

A estrutura ainda está em fase de implantação. Após a conclusão dos serviços, a expectativa é que o dispositivo contribua para reduzir os riscos de acidentes e melhorar a circulação de pedestres na região.

INVESTIMENTO EM MOBILIDADE

O prefeito Léo Moraes disse que as melhorias no trânsito complementam os investimentos realizados na recuperação dos espaços públicos da capital.

“Revitalizamos o Parque Circuito para devolver às famílias um espaço de lazer, convivência e qualidade de vida. Agora, estamos cuidando também do acesso ao parque, porque não basta oferecer uma boa estrutura se as pessoas não tiverem segurança para chegar até ela. Essa faixa elevada é mais uma medida para proteger vidas e tornar nossa cidade mais segura”.

A implantação integra o trabalho de melhoria da sinalização e da mobilidade urbana realizado pela Prefeitura de Porto Velho, com intervenções voltadas à proteção dos pedestres e à organização do trânsito.

ATENÇÃO DURANTE AS OBRAS

Enquanto os serviços estiverem em andamento, a Semtran orienta os condutores que trafegam pela avenida Lauro Sodré a redobrarem a atenção, reduzirem a velocidade e respeitarem a sinalização no trecho em obras.