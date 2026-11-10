Conselho Consultivo do Parque Natural empossa novos membros e define pautas para próximo mandato

Por Sema

Publicada em 10/11/2026 às 17h02

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), realizou, nesta segunda-feira (9), uma reunião do Conselho Consultivo do Parque Natural Municipal Raimundo Paraguassu de Oliveira. Durante o encontro, foram empossados os novos membros titulares e suplentes do colegiado e discutidas propostas para orientar os próximos dois anos de trabalho.

A reunião foi conduzida pelo secretário municipal de Meio Ambiente, Arthur Borin, que também assumiu a presidência do conselho para o mandato de 2026 a 2028. O encontro reuniu os representantes que passam a integrar o grupo responsável por acompanhar e contribuir com as ações desenvolvidas na unidade de conservação.

O prefeito Léo Moraes ressaltou a importância de preservar as áreas verdes do município e garantir a proteção dos espaços naturais para as próximas gerações.

“Preservar o meio ambiente é cuidar da nossa cidade e da qualidade de vida da população. O Parque Natural é um patrimônio de Porto Velho, e precisamos unir esforços para proteger esse espaço e valorizar a nossa biodiversidade”.

Conselho Consultivo do Parque Natural empossa novos membros para o mandato 2026 a 2028

A participação dos novos integrantes permite ampliar o diálogo entre os representantes e reunir diferentes contribuições para o planejamento das atividades do conselho. Durante a reunião, também foram discutidas novas pautas e propostas que poderão orientar o trabalho ao longo do mandato.

O secretário da Sema, Arthur Borin, destacou a importância do envolvimento dos conselheiros na definição das prioridades e no acompanhamento das ações desenvolvidas no parque.

“A participação de cada conselheiro é muito importante para que possamos discutir ideias, identificar necessidades e buscar melhorias para o Parque Natural. Nosso objetivo é trabalhar em conjunto para fortalecer a preservação desse espaço”, afirmou Arthur Borin.

O Conselho Consultivo é um espaço de participação e diálogo sobre a gestão da unidade de conservação. Entre suas atribuições estão acompanhar as atividades do parque e contribuir com propostas voltadas à proteção da fauna, da flora e dos recursos naturais.

O mandato dos novos membros terá duração de dois anos, com início em 9 de novembro de 2026 e encerramento em 9 de novembro de 2028. A participação dos conselheiros é voluntária e não remunerada, conforme previsto na legislação municipal.