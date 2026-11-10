Prefeitura entrega estrutura capaz de drenar mais de 50 mil litros de água da chuva por hora

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 10/11/2026 às 17h08

A Prefeitura de Porto Velho vem associando a implantação de espaços de convivência à adoção de soluções de infraestrutura urbana que contribuem para melhorar a qualidade de vida da população. Um exemplo é o Pocket Park Jacaré, localizado na zona Sul da capital, que, além de recuperar uma área anteriormente abandonada e utilizada para o descarte irregular de resíduos, recebeu um sistema de Jardim de Chuva.

Projetado para reproduzir processos naturais de absorção e infiltração da água, o Jardim de Chuva é uma estrutura de engenharia que recebe o escoamento das águas pluviais provenientes de telhados, calçadas, ruas e outras superfícies impermeabilizadas. Dessa forma, contribui para reduzir o volume de água direcionado às galerias convencionais de drenagem.

Com a implantação no Pocket Park Jacaré, Porto Velho passa a contar com quatro estruturas desse tipo. A iniciativa amplia as alternativas utilizadas pelo município para melhorar o manejo das águas pluviais e enfrentar problemas relacionados ao acúmulo de água em áreas urbanas.

O prefeito Léo Moraes destacou que a utilização de soluções como os jardins de chuva complementa os serviços tradicionais de infraestrutura e drenagem.

Prefeito Léo Moraes destaca o uso de jardins de chuva como alternativa para melhorar a drenagem urbana

“É uma solução moderna que se soma às obras de drenagem e aos serviços de limpeza para enfrentar um problema antigo da nossa cidade. Os desafios estão sendo vencidos e nossa capital segue rumo a uma nova realidade, com organização, qualidade de vida e respeito aos seus cidadãos”, disse o prefeito.

Além de contribuir para o escoamento das águas pluviais, a implantação dessas estruturas também permite aproveitar áreas urbanas para criar ambientes de convivência e lazer. No caso do Pocket Park Jacaré, a intervenção recuperou um espaço que anteriormente apresentava problemas relacionados ao descarte irregular de resíduos.

O secretário executivo de Serviços Básicos, Giovanni Marini, ressaltou a importância da estrutura e destacou sua capacidade de drenagem.

“O local onde está o Pocket Park Jacaré era uma área de descarte irregular de lixo em Porto Velho. Com essa entrega, nós acabamos com esse problema de maneira imediata. O Jardim de Chuva dessa área é capaz de drenar mais de 50 mil litros de água em uma hora de chuva”, afirmou Giovanni Marini.

A Prefeitura de Porto Velho prevê ampliar a implantação dessas estruturas ao longo do próximo ano, levando a tecnologia a outras regiões do município e integrando soluções de drenagem à recuperação de espaços públicos.