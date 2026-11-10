MPRO recebe nova chefia do MPF para troca de experiências institucionais

Por MP-RO

Publicada em 10/11/2026 às 16h30

O Ministério Público de Rondônia (MPRO), por meio do procurador-geral de Justiça, recebeu representantes do Ministério Público Federal (MPF), na segunda-feira (9/11), em Porto Velho, para uma visita institucional para se apresentarem em razão de terem assumido a chefia da unidade a partir de agosto deste ano.

Participaram do encontro a chefe de gabinete Flávia Barbosa Shimizu Mazzini, o procurador-chefe do MPF em Rondônia, Leonardo Trevizani Caberlon, e a procuradora-chefe substituta, Ivanna Pessôa Moura Costa. A reunião teve como objetivo promover a troca de experiências entre as instituições e fortalecer o diálogo sobre temas de interesse comum.

Durante o encontro, os representantes do MPRO e do MPF compartilharam experiências relacionadas à atuação dos órgãos. A conversa abordou práticas de gestão, rotinas de trabalho e ações desenvolvidas pelas instituições em benefício da sociedade.

A visita também permitiu a troca de informações sobre desafios enfrentados no exercício das atividades ministeriais. A iniciativa contribui para o conhecimento de diferentes experiências e para o intercâmbio de boas práticas. A reunião reforçou a aproximação institucional entre o MPRO e o MPF. O contato entre os integrantes favorece o diálogo permanente e amplia as oportunidades de cooperação em temas de interesse público.