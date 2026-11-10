PF apreende mais de uma tonelada de drogas em Guajará-Mirim

Por PF/RO

Publicada em 10/11/2026 às 16h23

Guajará-Mirim/RO. A Polícia Federal, em atuação conjunta com forças de segurança estaduais e federais, apreendeu, nesta terça-feira (10/11), 1.250 kg de drogas em terra indígena localizada no município de Guajará-Mirim/RO. A apreensão aconteceu durante ação de fiscalização ambiental realizada no âmbito da Operação Madeira-Mamoré.

As drogas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Federal em Guajará-Mirim, para os procedimentos de polícia judiciária. A Polícia Federal apura as circunstâncias da apreensão e prossegue nas investigações para identificar os responsáveis, que poderão responder pelo crime de tráfico de drogas.



Em razão da dificuldade de acesso ao local, a ação contou com aeronave do Grupo de Aviação (GAVI) da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC/RO) e com o apoio logístico do Exército Brasileiro. Em campo, também atuaram com as equipes a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE) da Polícia Civil e a Receita Federal, que empregou cão de faro na busca.

Coordenada pela Polícia Federal, a Operação Madeira-Mamoré reúne forças de segurança no combate aos crimes transfronteiriços na região de Guajará-Mirim e Nova Mamoré. Participam da operação a Polícia Civil, por meio do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão a Narcóticos (DENARC), a Polícia Militar, por meio do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON), a Polícia Rodoviária Federal e a Força Nacional de Segurança Pública, com o apoio do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia (CCPI-Amazônia).