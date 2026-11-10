Mulher é encontrada morta com mãos amarradas em área de mata em Parecis

Por Rondonianews.com

Publicada em 10/11/2026 às 14h49

Iraci estava desaparecida desde a madrugada de domingo (08). Vítima foi encontrada amarrada a uma árvore, com graves ferimentos na cabeça e no rosto. Suspeito teria participado das buscas e registrado ocorrência sobre o desaparecimento.

Um crime de extrema violência chocou o município de Parecis, em Rondônia. Iraci Pereira Gomes, de 60 anos, foi encontrada morta em uma área de mata na Linha P-14, zona rural do município. A vítima estava com as mãos amarradas para trás e presa a uma árvore por uma corda elástica.

O corpo apresentava sinais de violência brutal. Conforme as informações apuradas, Iraci teria sido atingida por golpes de tijolo na cabeça e no rosto. Os ferimentos provocaram graves lesões e deixaram o rosto da vítima desfigurado.

NAMORADO É PRESO NO LOCAL ONDE CORPO FOI ENCONTRADO

O namorado da vítima, apontado como principal suspeito do crime, foi preso pela Polícia Militar no momento em que o corpo foi localizado.

Um dos pontos que chamam a atenção na investigação é que o próprio suspeito teria registrado uma ocorrência na delegacia comunicando o desaparecimento de Iraci e também participado das buscas pela mulher.

Segundo as informações iniciais, Iraci havia desaparecido na madrugada de domingo (08), após sair de um boteco. Desde então, familiares e conhecidos procuravam informações sobre seu paradeiro.

A suspeita investigada é de que o homem possa ter envolvimento direto na morte da companheira e, posteriormente, tenha tentado ocultar elementos relacionados ao caso, inclusive a motocicleta, além de participar das buscas para afastar suspeitas sobre sua possível participação.

MOTIVAÇÃO AINDA É DESCONHECIDA

Até o momento, a motivação do crime não foi esclarecida. A Polícia Civil deverá aprofundar as investigações para reconstruir os últimos momentos de vida da vítima, esclarecer as circunstâncias da morte e apurar a possível participação do suspeito.

O caso causa indignação pela violência empregada contra uma mulher de 60 anos, encontrada em condições extremamente graves em uma área de mata na zona rural de Parecis.

O suspeito foi preso e deverá responder às investigações. A confirmação da autoria e da dinâmica do crime depende do trabalho da Polícia Civil e dos resultados periciais.