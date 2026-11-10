Rolim de Moura ganha novo prédio do Conselho Tutelar no Bairro Beira Rio

Por ASSESSORIA

Publicada em 10/11/2026 às 14h49

A Prefeitura de Rolim de Moura realiza, nesta quarta-feira (11), às 10 horas, o ato de entrega oficial do novo prédio do Conselho Tutelar. O espaço está sediado na Avenida São Paulo, nº 4500, junto à Praça CEU, localizada no Bairro Beira Rio.

A obra de infraestrutura foi custeada por meio de convênio técnico com recursos financeiros oriundos do Governo do Estado de Rondônia. O projeto arquitetônico foi executado seguindo padrões de acessibilidade e divisão de salas administrativas exclusivas para triagem e acompanhamento.

A mudança de sede tem como objetivo central aperfeiçoar os mecanismos logísticos e operacionais da assistência social no município. As instalações modernizadas oferecem melhores condições de trabalho aos servidores da pasta, assegurando à população local um ambiente adequado, privado e qualificado para o cumprimento das diretrizes protetivas previstas em lei para o público infantojuvenil.