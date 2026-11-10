Obra de pavimentação urbana é realizada pelo governo no município de Parecis

Por Antonia Lima

Publicada em 10/11/2026 às 14h41

A obra de infraestrutura urbana no município de Parecis, realizada pelo governo de Rondônia, em parceira com a Prefeitura do município está avançando com serviços de drenagem e pavimentação dentro do perímetro urbano da cidade, executados pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), com 6 quilômetros de pavimentação em andamento.

Até o momento, já foram executados 3.600 metros de drenagem profunda, etapa fundamental para garantir o escoamento pluvial das águas de modo adequado, proporcionando maior durabilidade ao pavimento. A base e a sub-base também já estão concluídas e, as equipes trabalham atualmente na execução de 1.600 metros de capa asfáltica.

Até o momento, já foram executados 3.600 metros de drenagem profunda

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a união entre o estado e os municípios é fundamental para ampliar os investimentos em infraestrutura e garantir melhorias ao cidadão. “O trabalho conjunto com os municípios visa aprimorar cada vez mais a entrega dos serviços à população. A parceria permite levar infraestrutura, melhorar a mobilidade urbana e proporcionar mais qualidade de vida aos moradores de Parecis”, ressaltou.

LONGA DURABILIDADE

Durante visita técnica ao local, o diretor-geral do DER-RO, Diego Muniz, acompanhou de perto o andamento dos trabalhos e verificou a execução das etapas da obra. “É importante acompanhar as obras de perto e garantir qualidade na execução. Os serviços contemplados são essenciais para que o pavimento tenha resistência e uma longa durabilidade para a região”, destacou.

A intervenção vai proporcionar aos moradores de Parecis melhores condições de trafegabilidade e circulação de veículos, contribuindo para o desenvolvimento do município.