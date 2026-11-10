Nadir Uniformes conquista título do Rondoniense de Futsal 2026 após vitória sobre o Deportivo

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 10/11/2026 às 14h20

Equipe do Nadir, campeã rondoniense de futsal, perfilada — Foto: PB Sport/MJ

A vitória por 5 a 3 sobre o Deportivo de Vilhena garantiu ao Nadir Uniformes/Atlético Cacoal uma vaga nos principais compromissos regionais e nacionais do futsal na temporada de 2027. A classificação foi assegurada com a conquista do Campeonato Estadual Rondoniense de Futsal 2026, em uma final marcada pela atuação ofensiva da equipe cacoalense.

Responsável por dois dos cinco gols do Nadir, o ala Markinhos teve participação decisiva no resultado. Os outros três foram anotados por Testa, Bruno Fernandes e Rangel. Desde os minutos iniciais, o time de Cacoal adotou uma postura ofensiva diante do representante de Vilhena.

A conquista foi celebrada por Rangel, que também participou diretamente do placar. O jogador destacou as dificuldades enfrentadas ao longo da competição, especialmente diante de adversários estruturados, e ressaltou a importância do condicionamento físico e da concentração mental para o desempenho da equipe.

Segundo o atleta, o elenco conseguiu manter o foco nos confrontos eliminatórios e apresentou sua força nos momentos decisivos. Ao comentar o resultado, Rangel classificou a conquista como "a coroação de um trabalho muito árduo de todo o elenco". Ele também agradeceu a Deus, ao Miners, ao Alexandre, ao Real Porto e à família pelo apoio durante a campanha.

Antes de disputar o título, o Nadir Uniformes havia superado o Major na semifinal. A classificação foi obtida após uma atuação que garantiu à equipe cacoalense a oportunidade de disputar o troféu estadual.

Do outro lado da chave, o Deportivo de Vilhena chegou à decisão depois de derrotar o Mojuca por 4 a 1. O resultado colocou a equipe vilhenense na final contra o Nadir, que encerrou sua participação no campeonato com a vitória por 5 a 3 e o título estadual de 2026.