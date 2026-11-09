Árbitros e assistentes da FFER fazem atividades avaliadoras para temporada Rondoniense 2027

Por FFER

Publicada em 09/11/2026 às 13h50

Os árbitros e assistentes do quadro da Federação de Futebol do Estado de Rondônia concluiram as atividades das avaliações habilitadoras para temporada 2027. Visando a melhor preparação dos árbitros, a Comissão de Arbitragem da FFER, SINDARFER, Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado de Rondônia e parceiros realizaram a as avaliações com árbitros e assistentes, que começam a partir do Rondoniense 2027 já no dia 16 de janeiro.

A maioria dos árbitros e assistentes que pertecem ao quadro da FFER participaram das atividades habilitadoras para temporada 2027, com equipe médica acompanhando as ações que foram conduzidas pela instrutora física da FIFA Isabel Moura que coordenou todas as atividades, "são atividades habilitadoras, que fazem parte da rotina da arbitragem, além de saber das condições físicas de cada um deles, são atividades importantes e indispensável para eles desempenherem bem seu papel dentro de campo", frisou Isabel.

Com atuação na formação e avaliação física da arbitragem desde 2016, Isabel também integra, desde 2020, a equipe de profissionais que participa das avaliações físicas promovidas pela CBF em diferentes estados brasileiros. Recentemente Isabel participou da aplicação do teste habilitador FIFA 2027, seguindo os protocolos estabelecidos pela FIFA e pela CBF.

Para o presidente do SINDARFER, Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado de Rondônia, é muito importante as avaliações rotineiras realizadas em parceria pela FFER, SINDARFER e outros parceira, "porque são eles, a arbitragem e o futebol que ganham com árbitros e assistentes bem preparados para conduzirem da melhor forma possível os jogos do Rondoniense Série A e de toda temporadade de 2027, graças a essa seriedade e responsabilidade estamos com árbitros e assistentes representante brilhantemente a arbitragem rondoniense, é no VAR, é em campo, é no grupo Pró da CBF então estamos bem servidos na arbitragem", frisou Servílio Patrício. Em breve a comissão de arbitragem da FFER deve realizar a reavaliação física e teórico para os ausentes nessa primeira etapa.