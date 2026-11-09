Prefeitura informa à comunidade escolar que as avaliações do SAERO acontece dias 16 e 27 de novembro

Por assessoria

Publicada em 09/11/2026 às 14h45

A Secretaria Municipal de Educação informa à comunidade escolar que as avaliações do Sistema de Avaliação Educacional de Rondônia (SAERO 2026) serão aplicadas nas escolas da rede municipal de ensino entre os dias 16 e 27 de novembro.

O SAERO é uma importante ferramenta para acompanhar o aprendizado dos estudantes, identificar avanços e desafios e contribuir para o fortalecimento da qualidade da educação pública.

Cada unidade escolar terá dois dias de aplicação dos cadernos de testes. Confira o cronograma:

CALENDÁRIO DE APLICAÇÃO

* EMEIF Teobaldo Ferreira: 16 e 17/11

* EMEIF Tancredo de Almeida Neves: 18 e 19/11

* EMEIF Clélia David Mundin: 18 e 19/11

* EMEIF Simone Moura Rosa: 23 e 24/11

* EMEIF Brás Cubas: 24 e 25/11

* EMEIF Maria Rosa de Oliveira: 25 e 26/11

* EMEIF Aurélio Buarque de Holanda: 26 e 27/11

A participação dos estudantes e o envolvimento das famílias são fundamentais nesse processo. Por isso, orientamos os pais e responsáveis a acompanharem as datas, incentivarem os alunos e contribuírem para que todos estejam presentes nos dias de avaliação.

Avaliar também é cuidar! A educação avança com planejamento, compromisso e participação de todos. Juntos, construímos uma educação cada vez melhor para nossas crianças e adolescentes!