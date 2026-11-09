Unale reúne deputados para encontro em Brasília, eleição a presidente da Ale-RO movimenta bastidores, debate sobre café em Belo Horizonte

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 09/11/2026 às 14h00

Unale – Nos dias 11 e 13 será realizado em Brasília encontro da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais com o tema Parlamento do Futuro. O evento ocorrerá no Hotel Royal Tulio, quando representantes dos legislativos estaduais estarão discutindo propostas visando a modernização e aprimoramento de processos no âmbito do segmento. A Unale também estará comemorando os 30 anos de história com apresentação de um compilado de processos no âmbito dos Parlamentos como a transformação digital, presença da Inteligência Artificial (IA), sustentabilidade fiscal, modernização administrativa e inovação legislativa. Como boa parte dos deputados estará no encontro na Capital Federal, dificilmente teremos as sessões plenárias ordinárias de terça-feira (10), às 15h e quarta-feira (11), às 9h.

Bancadas – A partir de fevereiro do próximo ano o PL terá 7 dos 24 deputados, que comporão a próxima bancada no Parlamento Estadual. O partido presidido no Estado pelo governador-eleito Marcos Rogério também terá maioria na Câmara Federal, três dos oito deputados e a totalidade no Senado com as eleições de o deputado federal Fernando Máximo e do pecuarista Bruno Scheidt, e de Jaime Bagattoli, eleito em 2022, que tem mais 4 anos de mandato. A princípio Rogério não terá dificuldades política para administrar, pois tem condições de ampliar suas relações com o Legislativo Estadual, pois três dos deputados reeleitos pelo seu partido estão na disputa de a presidência da Assembleia Legislativa (Ale), a partir de 1º de fevereiro do próximo ano. A parceria entre Executivo e Legislativo é fundamental para a garantia de uma administração segura e voltada para os interesses da população.

Presidência – A expectativa pela composição da futura Mesa Diretora, hoje presidida pelo deputado Alex Redano (Republicanos-Ariquemes) é enorme e o assunto é predominante nos bastidores da política na Capital e no Interior. O PL tem três dos sete deputados, que foram reeleitos em outubro trabalhando a eleição à presidência da Ale-RO. Já se declaram como candidatos os deputados, delegado Lucas Torres, de Buritis; Alan Queiroz (PVH), e Jean Mendonça (Pimenta Bueno). Os sete deputados do PL foram reeleitos, mas somente Mendonça já estava no partido desde a sua primeira reeleição em 2022. Os demais estavam em outros partidos e migraram para o PL nas eleições gerais de outubro. A eleição para a futura Mesa Diretora, será em seguida a posse dos deputados reeleitos e eleitos este ano em 1º de fevereiro. O recesso parlamentar terá início em 22 de dezembro com retorno de as atividades a partir do dia 5 de janeiro, quando as negociações sobre a próxima Mesa Diretora deverão ganhar força junto aos deputados da futura legislatura.

Presidência II – A disputa pelo comando da Ale-RO a partir da próxima Legislatura não está limitada somente aos deputados do PL, pois o assunto é mais abrangente. Em entrevista concedida ao RONDÔNIA DINÂMICA, que está na capa do site, o editor do RD jornalista Vinícius Canova, questionou o deputado estadual-eleito, Paulo Moraes Jr, irmão do prefeito de Porto Velho e presidente regional do Podemos, Leo Moraes, sobre a possibilidade de uma candidatura à presidência Legislativo Estadual. Paulo Jr não se omitiu e foi taxativo: “todo mundo é candidato”. Segundo o deputado-eleito, as definições, ainda estão abertas e evitou indicar apoio a uma candidatura específica. “Mas, ainda temos muitas cenas nos próximos capítulos, né? Eu acredito que a Assembleia esteja extremamente equilibrada”. As conversações em torno da futura Mesa Diretora, estão entre os deputados mais experientes da Casa, pois a meta é a construção de um ambiente de harmonia, segundo Moraes Jr.

Café – Rondônia estará sendo representada nana Semana Internacional do Café (SIC), um dos principais encontros do segmento, que será realizado no período 11 a 13 em Belo Horizonte. Na pauta palestras, cursos, workshops, competições, provas de café, pesquisas e degustações orientadas. Os participantes terão oportunidade de conhecerem o que há de mais atual em diversidade de conteúdos e experiências. O deputado estadual e Corregedor Parlamentar da Assembleia Legislativa (Ale), Jean Mendonça (PL), que estaria participando do evento estará encaminhando um grupo de assessores, porque no mesmo período participará de encontro nacional da Unale em Brasília. O evento ocorrerá no recinto da Expominas e tem previsão de reunir mais de 200 expositores, cerca de 28 mil visitantes e previsão de movimentação financeira em torno de R$ 200 milhões em negócios.

Respigo

Porto Velho amanheceu com temperatura amena com 27 graus. A previsão era máxima de 31 graus +++ A queda de temperatura nas regiões Sul e Sudeste teve influência no Norte. Cascavel amanheceu com os termômetros em 14 graus +++ Acidente gravíssimo na ocorreu em Barra Mansa (RJ), onde morreram 10 pessoas, que estavam dentro de um veículo, que capotou e caiu em um lago. Todos morreram no local, sendo cinco crianças e cinco adultos +++ A diplomação dos reeleitos e eleitos é 18 de dezembro. Há quem afirme que teremos mudanças na Assembleia Legislativa +++ Processos estão tramitando na Justiça Eleitoral e serão concluídos, antes da diplomação. Já temos suplentes preparando os ternos... Palmeiras e Grêmio decidem o título da Copa do Brasil, após vencer o Vasco, nos pênaltis (5x4), no domingo (8). No primeiro jogo o Palmeiras venceu (1x0) e o Vasco foi vitorioso no jogo de volta (2x1) +++ A final Palmeiras e Grêmio será no dia 6 de dezembro. Em jogo único no Estádio Mané Garrincha em Brasília +++ Quem estiver disposto a levantar de madrugada para assistir a Seleção Brasileira de futebol tem compromisso no sábado (14). A seleção de Carlo Ancelotti e dos empresários jogará contra o Japão, à partir das 5h15.

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