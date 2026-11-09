Campeonato Rondoniense 2027 começa em janeiro; FFER anuncia calendário com 23 competições

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 09/11/2026 às 13h40

O Campeonato Rondoniense Série A de 2027 tem início previsto a partir de 16 de janeiro. A competição abre a programação da Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER), que também contempla torneios das categorias de base e do futebol feminino ao longo da próxima temporada.

Entre as disputas estaduais, estão previstas competições masculinas para diferentes faixas etárias. O calendário inclui o Rondoniense Dente de Leite Sub-11, o Mirim Sub-13, o Infantil Sub-15, o Juvenil Sub-17 e o Juniores Sub-20.

No futebol feminino, foram mantidos os campeonatos estaduais das categorias Sub-15, Sub-17 e Sub-20, além do Rondoniense Feminino Adulto. A programação contempla, portanto, a participação de equipes femininas em diferentes etapas de formação e na categoria principal.

Para viabilizar os 12 torneios estaduais, a diretoria da FFER informou que trabalhará na definição e nos ajustes das datas e dos formatos de disputa. A entidade também prevê investimentos nas competições de base, femininas e profissionais, conforme a programação estabelecida para 2027.

O calendário completo foi divulgado na manhã desta segunda-feira (9), com um total de 23 competições destinadas aos clubes filiados. Desse número, 12 são estaduais e 11 nacionais. Em comparação com 2026, a programação apresenta um acréscimo de dois torneios.

Segundo a federação, o planejamento para a próxima temporada tem como objetivo dar continuidade ao desenvolvimento do futebol rondoniense, abrangendo desde as primeiras categorias de formação até as competições profissionais masculinas e femininas.

A programação com os períodos previstos para cada torneio pode ser consultada no calendário oficial divulgado pela FFER.