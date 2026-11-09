Desportiva Itapuense vence o Tênis Clube e enfrenta o Gazin Porto Velho na final

Por FFER

Publicada em 09/11/2026 às 08h30

A Desportiva Itapuense venceu o Tênis Clube na tarde deste sábado no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa, as meninas de Itapuã do Oeste venceram o time da capital pelo placar de 4 a 0. Com o resultado a Desportiva Itapuense avança para final para enfrentar a equipe do Gazin Porto Velho, no próximo sábado no CDF - Heitor Costa.

As meninas do Itapuense abriram o placar logo aos 10 minutos de jogo, com um belo gol por cobertura num chute de Aldenira na entrada da área. A partida começou bastante disputada e com muito equilíbrio. A Desportiva Itapuense, após marcar o primeiro gol aproveitou pra explorar os contra ataques e definir a partida ainda no primeiro tempo, a armadilha deu certo, foi justamente dessa forma que saiu o segundo gol Aldenira recebe lançamento ganha na velocidade da defesa e toca deslocando a goleira adversária, a bola vai para o gol lentamente, a zagueira do Tênis ainda chega na bola, mas na hora de evitar o gol, ela acabou jogando para o gol, dois a zero Itapuense.

O terceiro saiu ainda no primeiro tempo numa jogada de escanteio, após bate rebate na pequena área, a bola sobra pra Josiane ampliar para a Desportiva Itapuense. Ante do apito final do primeiro tempo, a Desportiva Itapuense marcou mais um, Aldenira recebeu belo lançamento e de frente para gol marcou Itapuense 4 Tênis Clube 0.

Na etapa final as meninas do Itapuense administraram o placar, mesmo assim ainda teve pênalti perdido, mas o placar de 4 a 0 foi mais do que suficiente para garantir a equipe na final do Rondoniense Feminino Sub-20, diante do Gazin Porto Velho no próximo sábado no CDF - Heitor Costa.

Foto: replay_midiaesportiva