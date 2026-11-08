Motorista é espancado após causar grave acidente com motoboy e fugir

Por pvhnoticias.com

Publicada em 08/11/2026 às 09h40

Um homem de aproximadamente 55 anos foi preso após causar um grave acidente de trânsito, fugir e ser espancado na zona leste de Porto Velho na noite deste sábado (07).

De acordo com testemunhas, um motoboy trafegava pela Avenida Rio de Janeiro, quando um carro modelo Strada invadiu a preferencial pela Rua Francisco Rebouças e causou o grave acidente.

Na sequência o motorista fugiu sem prestar socorro à vítima que teve fratura na perna direita e braço esquerdo, além de lesões no rosto.

O suspeito foi perseguido por populares até a Rua Aripuanã com Aruba, bairro Tancredo Neves, onde ele foi espancado até a chegada da PM.

No teste do bafômetro deu resultado de 1,25mg/L de álcool no sangue.

O motorista embriagado foi conduzido ao Departamento de Flagrantes e o motoboy para o Hospital João Paulo II.