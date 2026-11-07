Homem é preso com quase 200 porções de drogas no Orgulho do Madeira

Por pvhnoticias.com

Publicada em 07/11/2026 às 09h45

Policiais militares da guarnição Volante 01 prenderam um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na manhã deste sábado (07), no residencial Orgulho do Madeira, bairro Socialista em Porto Velho.

De acordo com a PM, a equipe fazia patrulhamento pelo local, quando avistou o indivíduo em atitudes suspeitas no bloco 09 da quadra 598, e realizaram a abordagem.

Na revista pessoal foram localizadas porções de maconha e cocaína, totalizando cerca de 180 invólucros dos entorpecentes. O suspeito foi encaminhado ao Departamento de Flagrantes.