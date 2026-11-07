Prefeitura de Porto Velho intensifica os serviços de limpeza em diferentes regiões da capital

Por Letícia Regis

Publicada em 07/11/2026 às 09h59

Serviços realizados em diferentes regiões contribuem para a conservação das ruas e dos espaços públicos

Equipes municipais recolhem mais de 3 mil toneladas de resíduos em Porto Velho durante outubro

Cuidar de uma cidade também significa preservar os espaços que fazem parte da rotina de milhares de pessoas. Durante o mês de outubro, a Prefeitura de Porto Velho intensificou os serviços de limpeza em diferentes regiões da capital, com o recolhimento de resíduos e materiais descartados irregularmente.

De acordo com os dados do Limpômetro, disponível no canal oficial da Prefeitura, as equipes da Secretaria Executiva de Serviços Básicos (Sesb), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), recolheram mais de 3 mil toneladas de materiais somente em outubro.

O trabalho envolve a retirada de resíduos acumulados em ruas, avenidas e outros espaços públicos. Além de contribuir para a conservação desses locais, a limpeza ajuda a evitar que materiais descartados irregularmente sejam transportados pela chuva e obstruem bueiros e estruturas de drenagem.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destacou que o trabalho das equipes precisa estar acompanhado da conscientização dos moradores sobre a destinação correta dos resíduos.

“Precisamos cuidar da nossa cidade. O trabalho de recolher esse material é dever nosso, mas também precisamos da responsabilidade de cada cidadão em não realizar mais o descarte irregular, pois a população também precisa fazer a sua parte. O cuidado com a cidade começa com atitudes simples, como colocar o lixo no lugar certo”, destacou o prefeito.

A manutenção da limpeza exige atuação contínua das equipes, principalmente nos locais onde há recorrência de descarte irregular. A colaboração dos moradores também é importante para evitar que os mesmos pontos voltem a acumular materiais após a realização dos serviços.

O secretário executivo de Serviços Básicos, Giovanni Marini, ressaltou que as equipes trabalham diariamente em diferentes regiões da capital, seguindo uma programação de atendimento conforme as necessidades identificadas.

“Todos os dias nossas equipes estão nas ruas trabalhando para deixar Porto Velho mais limpa e organizada. É um serviço que exige esforço, planejamento e presença em diferentes bairros. Mas esse cuidado precisa ser coletivo. Quando cada morador faz a sua parte e descarta o lixo corretamente, conseguimos evitar o acúmulo de materiais e direcionar nossas equipes para outras áreas que também precisam de atenção”.

Os resultados registrados no Limpômetro mostram a dimensão dos serviços executados ao longo do mês e reforçam a importância da manutenção dos espaços públicos. A retirada dos materiais também contribui para reduzir os problemas provocados pelo descarte irregular, especialmente durante o período chuvoso.

A Prefeitura de Porto Velho orienta a população a não descartar lixo, entulhos e outros materiais em vias públicas, terrenos ou áreas não autorizadas. A participação dos moradores é fundamental para evitar novos pontos de acúmulo e garantir que os resultados dos serviços de limpeza sejam preservados.