Papa Leão XIV faz vigília no Estádio Centenário e se encontra com fiéis neste sábado

Por G1

Publicada em 07/11/2026 às 10h10

O papa Leão XIV fará neste sábado (7) uma vigília para milhares de fiéis no Estádio Centenário, que receberá a final da Libertadores no final do mês, e terá encontros com instituições de caridade e de estudantes no Uruguai.

Veja a agenda do pontífice neste sábado, segundo o Vaticano (horários no fuso de Brasília):

10h: Missa no Parque París Londres, em Paysandú, no extremo oeste do país;

17h: Encontro com a comunidade social de Casavalle, na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, na região metropolitana de Montevidéu;

18h: Encontro com representantes do setor educacional na Universidade Católica do Uruguai, na capital uruguaia;

19h: Vigília de oração no Estádio Centenário, também em Montevidéu.

Papa Leão XIV anda em meio ao público em carro aberto após chegada a Montevidéu, no Uruguai, em 6 de novembro de 2026. — Foto: REUTERS/Andres Cuenca

Leão XIV desembarcou no Uruguai na tarde de sexta-feira, dando início a uma viagem de 11 dias pela América do Sul, na qual ele também passará pela Argentina e pelo Peru. Ainda na sexta, o pontífice cumprimentou fiéis na capital Montevidéu e rezou brevemente com eles.

A excursão pela América do Sul ocorre menos de um mês após ele ter sido submetido a uma cirurgia em que uma parte de seu pulmão direito foi retirada por conta de um câncer. Apesar disso, Leão XIV afirmou na sexta que está "se sentindo bem" de saúde e que nunca duvidou da viabilidade da viagem.

Também na sexta, Leão XIV emitiu uma mensagem abençoando todos os países sul-americanos, em que pediu unidade às nações do continente para enfrentar os problemas. O presidente Lula agradeceu a fala do papa e o convidou para visitar o Brasil.

Encontro com fiéis em Montevidéu, e papa diz que 'se sente bem'

Papa Leão XIV anda em meio ao público em carro aberto após chegada a Montevidéu, no Uruguai, em 6 de novembro de 2026. — Foto: REUTERS/Andres Cuenca

Leão XIV foi recebido pelo presidente uruguaio, Yamandu Orsi, e sua família no aeroporto internacional de Carrasco, na capital Montevidéu.

Horas depois, o pontífice desfilou em carro aberto em meio a milhares fiéis nas ruas da capital uruguaia, quando fez uma breve reza.

Também na sexta-feira, o papa afirmou que se sente "em condições físicas razoavelmente boas".

"Confesso que, desde o primeiro dia, não tive dúvidas e estava convencido de que esta viagem deveria acontecer", afirmou Leão XIV. "Estou muito feliz em dizer, louvado seja o Senhor, e graças à maravilhosa assistência médica, estou aqui hoje e acho que em condições físicas razoavelmente boas", acrescentou.

Brasileiros atravessam a fronteira para ver o papa

Diversos grupos de brasileiros atravessaram a fronteira rumo ao Uruguai na esperança de ver o papa Leão XIV.

O Brasil não está no roteiro da visita do papa, por isso muitos fiéis do Rio Grande do Sul, que faz divisa com o Uruguai, decidiram ir ao país vizinho para ver o pontífice.