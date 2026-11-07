Governador da Califórnia cancela pena de morte de 548 pessoas

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 07/11/2026 às 10h29

O governador da Califórnia, o democrata Gavin Newsom, anunciou nesta quinta-feira (5) o cancelamento da pena de morte de 548 detentos no sistema prisional do estado, a maior medida do tipo da história dos Estados Unidos: trata-se de cerca de 25% de todas as pessoas no corredor da morte em todo o país.

Com a medida, os condenados passam a cumprir prisão perpétua sem possibilidade de condicional. Em nota justificando a decisão, Newsom, nome forte do Partido Democrata para concorrer à Casa Branca em 2028, disse ter uma "objeção moral" à pena de morte.

"Matar com a aprovação do Estado é incompatível com os valores da Califórnia, mina a base do nosso sistema legal e diminui todos nós", disse Newsom. "Sei que não podemos executar pessoas no nosso sistema jurídico imperfeito e continuar de acordo com nossos valores morais –os principais sendo a justiça e a dignidade humana."

Dos 50 estados dos EUA, 23 aboliram a pena de morte e seis possuem uma moratória formal à prática.