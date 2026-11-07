Deputado Alan Queiroz entrega trator para associação de produtores rurais em Vale do Anari

Por Ian Machado

Publicada em 07/11/2026 às 10h35

Equipamento destinado à Associação Aprulic, na Linha C-54, fortalece a agricultura familiar e amplia o apoio aos trabalhadores do campo.

O deputado estadual Alan Queiroz (PL) participou da entrega de um trator para a Associação de Produtores Rurais Aprulic, localizada na Linha C-54, em Vale do Anari. O equipamento vai contribuir para fortalecer as atividades agrícolas, oferecer melhores condições de trabalho aos produtores e ampliar a capacidade de atendimento às demandas da comunidade rural.

A entrega representa mais um investimento no fortalecimento da agricultura familiar e no desenvolvimento da zona rural do município. Com o novo maquinário, os associados passam a contar com melhores condições para realizar os serviços no campo, facilitando o trabalho diário e contribuindo para a produção agrícola local.

Durante a entrega, Alan Queiroz destacou a importância de apoiar as associações rurais e reconhecer o trabalho de quem movimenta a economia do campo.

“Nosso compromisso é honrado com trabalho e resultados. Sabemos da importância dos produtores rurais para o desenvolvimento de Rondônia e seguimos trabalhando para levar equipamentos e melhorias a quem vive e trabalha no campo. Essa conquista é fruto de parceria e união de esforços”, ressaltou o parlamentar.

O deputado também agradeceu ao prefeito Cleone Lima, ao vice-prefeito João Comprido, ao ex-prefeito Anildo Alberton, ao vereador Romário, ao presidente da Aprulic, Sidnei, e a Caíque Alberton pela parceria e contribuição para a conquista.

A entrega reforça o compromisso de Alan Queiroz com o fortalecimento da produção rural e o desenvolvimento dos municípios rondonienses. O parlamentar destacou que o trabalho continua, com atenção às demandas dos produtores e busca por melhorias para quem contribui diariamente com a economia do estado.