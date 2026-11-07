Ataques da Rússia deixam Ucrânia sem energia e aquecimento em meio a temperaturas perto de 0ºC

Por G1

Publicada em 07/11/2026 às 10h23

A Rússia bombardeou a infraestrutura energética da Ucrânia com mísseis e drones durante a madrugada deste sábado (7), danificando e sobrecarregando o fornecimento de energia e os sistemas de aquecimento de Kiev, enquanto as temperaturas se aproximavam dos 0ºC, segundo autoridades ucranianas.

De acordo com o presidente Volodymyr Zelensky, 36 mísseis balísticos e 172 drones - dos quais 149 foram abatidos pela Força Aérea do país - foram lançados contra o território ucraniano, principalmente contra instalações de energia.

"A capital enfrenta sérias dificuldades com o fornecimento de eletricidade, água e aquecimento", disse Zelensky em post na rede social X, acrescentando que subestações da capital, Kiev, e outras cinco regiões foram afetadas.

Um dos ataques também atingiu e danificou uma importante ponte, a Ponte Norte sobre o rio Dnipro , de acordo com o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko.

Pelo menos duas pessoas morreram e cerca de uma dúzia ficaram feridas. Casas, empresas e edifícios não residenciais também foram danificados, disseram as autoridades.