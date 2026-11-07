Foragido da Justiça é preso com drogas na zona rural de Machadinho

Por PC/RO

Publicada em 07/11/2026 às 09h45

Na manhã desta sexta-feira (06), uma ação conjunta entre as polícias Civil e Militar, por meio da Delegacia de Cujubim, foi realizada na zona rural de Machadinho d’Oeste, onde ocorreu a prisão de um foragido da Justiça e a averiguação de informações relacionadas ao tráfico de drogas na região.

Durante a diligência, os policiais localizaram L.W.F.N., que estava com um mandado de prisão definitiva em aberto após condenação criminal transitada em julgado.

Durante as buscas, foram apreendidas aproximadamente 53 gramas de substância análoga à maconha, 136 gramas de haxixe, duas munições de calibre 12, dinheiro em espécie, três aparelhos celulares e materiais utilizados para o acondicionamento de entorpecentes.

O homem foi preso em cumprimento à ordem judicial e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais apreendidos, para a adoção das providências legais cabíveis.

A Polícia Civil de Rondônia ressalta a relevância da atuação contínua no combate ao crime organizado e no cumprimento de ordens judiciais para garantir a segurança da população.