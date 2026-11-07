Novembro Azul: Prefeitura alerta para prevenção contra o câncer de próstata e diabetes

Homem, quando foi a última vez que você tirou um tempinho para cuidar da sua saúde?
O Novembro Azul chega para lembrar que prevenção não é frescura, é atitude!
Muitas doenças, como o câncer de próstata e o diabetes, podem avançar sem apresentar sinais nas fases iniciais. Por isso, manter os cuidados em dia e buscar orientação profissional faz toda a diferença.
Não espere sentir algo para procurar atendimento! Vá até a Unidade Básica de Saúde (UBS) do seu bairro, converse com a equipe e cuide de você.
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), reforça esse recado: cuidar da saúde é um compromisso com a vida!
Comentários
Seja o primeiro a comentar!