Homem é encontrado morto com sinais de espancamento dentro de residência

Por hora1rondonia.com

Publicada em 07/11/2026 às 09h37

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto dentro de uma residência localizada na Rua Espírito Santo, no bairro Floresta, zona Sul de Porto Velho (RO). O caso mobilizou equipes da Polícia Militar, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Perícia Criminal.

De acordo com as primeiras informações, a Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao endereço indicado, constatou a situação. Diante da gravidade da ocorrência, uma equipe do SAMU foi solicitada para prestar atendimento. No local, o médico da equipe constatou o óbito da vítima.

A área foi imediatamente isolada pela Polícia Militar para preservar possíveis vestígios que possam contribuir com o esclarecimento do crime. Na sequência, foram acionadas equipes da Perícia Criminal e do rabecão, responsáveis pelos procedimentos técnicos no local e pela remoção do corpo.

Investigadores da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra a Vida (DERCCV) também foram acionados e deverão dar prosseguimento às investigações para esclarecer as circunstâncias do homicídio, identificar a vítima e apurar a autoria e a motivação do crime.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre possíveis suspeitos ou sobre o que teria motivado o assassinato. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.