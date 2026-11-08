O TEMPO E A TEMPERATURA: pancadas de chuva atingem o sul da Região Norte e temperaturas chegam a 38°C neste domingo (8)

Por Viviane Bessa

Publicada em 08/11/2026 às 09h30

A previsão do tempo para este domingo (8) indica pancadas de chuva e trovoadas isoladas concentradas na porção sul da Região Norte, enquanto as áreas mais ao norte variam entre muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada e tempo seco, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Acre, o dia terá muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em todo o estado. As temperaturas no interior oscilam entre mínima de 22°C e máxima de 32°C. Em Rio Branco, os termômetros variam entre 24°C e 33°C.

Em Rondônia, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em todo o território. As nuvens contêm a elevação das temperaturas no interior, com máximas em torno de 31°C. Em Porto Velho, a mínima registrada é de 25°C e a máxima atinge 33°C.

No Amazonas, o sul do estado registra pancadas de chuva e trovoadas isoladas, enquanto o centro e o norte têm muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. As máximas chegam aos 33°C no interior. Em Manaus, a mínima é de 25°C e a máxima alcança 35°C.

No Pará, a porção sul do estado tem pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com máximas de 32°C. No centro e no leste paraense, a previsão indica muitas nuvens, com máximas de até 36°C. Em Belém, o céu fica com muitas nuvens, registrando mínima de 25°C e máxima de 35°C.

No Tocantins, o estado apresenta muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada na maior parte das áreas. O interior registra mínimas de 23°C e máximas de 34°C. Em Palmas, a variação térmica fica entre 25°C e 35°C.

No Amapá, predomina a cobertura de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. As máximas no interior atingem 35°C. Em Macapá, a mínima é de 25°C e a máxima chega a 34°C.

Em Roraima, a previsão é de tempo com muitas nuvens em todo o estado. As temperaturas atingem os valores mais elevados da região, com marcas de até 38°C no interior. Em Boa Vista, a mínima é de 27°C e a máxima fica em 38°C.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).