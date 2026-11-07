Prefeitura de Nova Mamoré orienta estudantes sobre documentos, materiais e datas das provas do Enem 2026

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 07/11/2026 às 11h19

A consulta ao Cartão de Confirmação de Inscrição e a organização do deslocamento até o local de prova estão entre as recomendações divulgadas pela Prefeitura de Nova Mamoré aos estudantes que participarão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. A primeira etapa da avaliação será realizada neste domingo, 8 de novembro.

Para conferir o endereço onde deverão realizar o exame, os participantes precisam acessar a Página do Participante, disponível no endereço enem.inep.gov.br. A orientação da administração municipal é que essa verificação seja feita antecipadamente, permitindo o planejamento do trajeto e a prevenção de atrasos.

Também foram destacados os materiais que os candidatos devem levar. Entre os itens estão documento oficial de identificação com foto e caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. Água acondicionada em garrafa transparente e lanche também integram a relação apresentada pela prefeitura.

A aplicação do Enem 2026 ocorrerá em dois domingos consecutivos. No dia 8 de novembro, os participantes responderão às questões de Linguagens e Ciências Humanas, além de produzirem a redação. A segunda etapa está marcada para 15 de novembro, quando serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e Matemática.

Por meio da publicação, a Prefeitura de Nova Mamoré reforçou a importância da preparação antecipada e desejou boa prova aos estudantes que participarão do exame.