FUNCJ divulga resultado parcial das inscrições da 1ª coletânea literária da Fundação de Cultura e Juventude

Por ASSESSORIA

Publicada em 09/11/2026 às 08h31

A Fundação de Cultura e Juventude (FUNCJ), por meio da Prefeitura de Rolim de Moura, torna público o resultado parcial das inscrições da 1ª Coletânea da Fundação de Cultura e Juventude “Raízes Literárias de Rolim de Moura”, com a divulgação da relação de inscrições homologadas e não homologadas.

A publicação corresponde à etapa de análise da documentação apresentada pelos participantes, realizada conforme os requisitos estabelecidos no edital. Durante a conferência, foi constatado que a maioria das inscrições não homologadas ocorreu em razão da ausência de envio de um ou mais documentos obrigatórios, comprometendo o atendimento integral às exigências previstas.

Os participantes devem consultar atentamente a relação divulgada e observar os prazos e procedimentos estabelecidos no edital para eventual interposição de recursos.

A iniciativa tem como objetivo valorizar a produção literária local, incentivar a escrita e dar visibilidade aos talentos de Rolim de Moura e do Distrito de Nova Estrela, promovendo o reconhecimento de escritores e novos talentos literários do município.

A FUNCJ reforça a importância de acompanhar os canais oficiais de comunicação da Prefeitura de Rolim de Moura e da Fundação para obter informações sobre as próximas etapas do processo.