SEMMA realiza ação de troca de garrafas PET por mudas em Pimenta Bueno

Por ASSESSORIA

Publicada em 09/11/2026 às 08h44

A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), realizou a ação “Troque Garrafa PET por Muda”, com o objetivo de incentivar a destinação adequada de resíduos e estimular o plantio de árvores.

Durante a iniciativa, foram arrecadadas aproximadamente 100 garrafas PET e distribuídas 54 mudas de diferentes espécies. A atividade associou a conscientização sobre o descarte correto de materiais recicláveis ao incentivo à arborização.

A ação também destacou a importância da participação da comunidade na adoção de práticas sustentáveis, como a separação dos resíduos e o plantio de mudas, contribuindo para a preservação ambiental.

A iniciativa integra as atividades de educação ambiental desenvolvidas pela SEMMA no município.