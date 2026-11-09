“Todo mundo é candidato”: Paulo Moraes Júnior deixa em aberto disputa pelo comando da Assembleia de Rondônia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 09/11/2026 às 08h07

PORTO VELHO, RO - A relação com o governador eleito Marcos Rogério (PL) e a autonomia para exercer o mandato de deputado estadual estiveram entre os assuntos abordados por Paulo Moraes Júnior (Podemos) durante entrevista ao jornalista Vinícius Canova, no podcast RD Entrevista. Irmão do prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, o futuro parlamentar afirmou que pretende manter interlocução própria com o chefe do Executivo estadual e exercer uma atuação de apoio ao governo, sem abrir mão de cobranças sobre as necessidades da população.

A declaração ocorreu quando Canova perguntou se Paulo possuía uma ligação pessoal com Marcos Rogério ou se a aproximação entre os dois estava relacionada principalmente à influência política do prefeito da capital. O deputado eleito respondeu que participou da campanha para o Governo de Rondônia e que, após conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa, passou a ocupar uma posição institucional distinta daquela exercida pelo irmão.

Paulo afirmou que os assuntos relacionados à Prefeitura deverão continuar sendo tratados diretamente com Léo Moraes, enquanto as questões referentes ao Legislativo serão discutidas com ele próprio. O entrevistado destacou que já mantém contato com Marcos Rogério e descreveu de maneira positiva as conversas realizadas até aquele momento.

A posição de integrante da base governista foi confirmada em outro momento da entrevista. Ao ser questionado sobre a postura que adotará como deputado, Paulo explicou que não pretende iniciar o mandato em confronto com o Executivo. Para ele, a oposição surge quando entendimentos políticos ou administrativos deixam de ser cumpridos, e não necessariamente como uma decisão tomada antes do início dos trabalhos.

O futuro parlamentar informou que o grupo político ligado a Marcos Rogério reúne representantes do PL, Podemos e NOVO. Segundo sua avaliação, a articulação entre os partidos oferece condições para uma atuação conjunta, voltada à execução de projetos e à destinação de recursos. Paulo mencionou o compromisso com Porto Velho e defendeu que a Assembleia, o Governo do Estado e os demais poderes trabalhem em torno de objetivos comuns.

Essa condição de aliado, entretanto, não foi apresentada pelo entrevistado como uma autorização para deixar de fiscalizar o Executivo. Ao discutir o papel do Legislativo, afirmou que segurança pública, concursos e investimentos deverão receber atenção durante o mandato. Paulo também ressaltou que projetos já estão em elaboração, mas preferiu não revelar seu conteúdo antes de assumir a função parlamentar.

O debate sobre a futura composição da Assembleia se estendeu à escolha da Mesa Diretora. Canova mencionou a expressiva votação obtida por Paulo e perguntou se o resultado eleitoral lhe proporcionaria condições para participar das negociações sobre o comando da Casa. O entrevistado respondeu que as definições ainda estão abertas e evitou indicar apoio a uma candidatura específica.

"Mas ainda teremos muitas cenas pros próximos capítulos, né? Eu acredito hoje que a Assembleia esteja extremamente equilibrada", afirmou Paulo. Ele acrescentou que as conversas com parlamentares eleitos e integrantes mais experientes da Casa estão voltadas à construção de um ambiente de harmonia, no qual os deputados possam desenvolver suas atividades.

O tema também envolveu a participação de Rodrigo Camargo, eleito vice-governador na chapa de Marcos Rogério. Canova recordou a experiência do parlamentar na Assembleia, particularmente seu conhecimento sobre normas regimentais, procedimentos de obstrução e articulação legislativa. Paulo elogiou o perfil técnico de Camargo e considerou que sua atuação poderá contribuir para o funcionamento do futuro governo.

Na avaliação do entrevistado, o conhecimento dos mecanismos internos da Assembleia representa uma característica importante do vice-governador eleito. Paulo afirmou que Camargo possui experiência em questões legislativas e de segurança pública e poderá auxiliar Marcos Rogério nas relações políticas e administrativas necessárias ao exercício do governo.

O assunto da oposição também levou a conversa aos conflitos enfrentados por Paulo durante sua passagem pela administração municipal. Canova perguntou sobre os embates com Marcos Combate e sobre a experiência de receber críticas públicas enquanto ocupava um cargo no Executivo de Porto Velho. O deputado eleito afirmou que considera legítima a cobrança da oposição, mas estabelece uma distinção entre fiscalização administrativa e ofensas pessoais.

Paulo relatou que as divergências chegaram a envolver sua família e afirmou ter recebido mensagens com pedidos de desculpas. Também declarou que obteve decisões favoráveis em diversas ações judiciais relacionadas aos conflitos. Os processos não foram individualizados na entrevista, e o relato corresponde à versão apresentada pelo próprio entrevistado.

Ao explicar sua avaliação sobre os embates, Paulo afirmou que a oposição precisa existir em regimes democráticos e deve concentrar seus esforços na fiscalização do governo. Segundo ele, a crítica perde sua finalidade quando passa a utilizar apelidos pejorativos e ataques pessoais, em lugar de questionamentos sobre a execução dos serviços públicos.

O ex-secretário também comentou as críticas feitas aos servidores municipais. Ele relatou que integrantes da equipe chegaram a solicitar sua intervenção diante de ofensas dirigidas aos profissionais. Paulo ressaltou que muitos servidores se dedicam intensamente às atividades administrativas, inclusive com trabalho durante os finais de semana, e defendeu que o empenho dos funcionários seja considerado nas avaliações sobre a gestão.

A responsabilidade de pertencer a um grupo político que conquistou diferentes cargos nas eleições de 2026 foi outro ponto da conversa. Questionado sobre a cobrança por resultados, o deputado eleito reconheceu que erros poderão ocorrer ao longo dos quatro anos de mandato. Ele defendeu, entretanto, que o reconhecimento das falhas seja acompanhado por providências concretas e esclarecimentos aos eleitores.

"É normal que a gente vá ter um ou outro erro ali na Assembleia, mas que a gente tenha o compromisso de fazer o melhor por Rondônia, o melhor por Porto Velho", declarou Paulo. Ele acrescentou que os parlamentares deverão assumir publicamente a responsabilidade por seus posicionamentos, inclusive diante de propostas controversas, e explicar à população as razões de suas votações.

A possibilidade de novas disputas eleitorais em Porto Velho também foi discutida. Ao ser perguntado sobre o cenário político dos próximos anos e os adversários que poderão surgir, Paulo afirmou que considera o trabalho administrativo o principal elemento para a continuidade de um projeto político. Ele evitou antecipar nomes ou avaliar possíveis candidaturas, concentrando sua resposta na atuação do prefeito Léo Moraes.

O entrevistado demonstrou confiança na manutenção do ritmo de trabalho do irmão e afirmou que não espera uma diminuição das atividades da Prefeitura. Durante a conversa, mencionou que a disposição de Léo Moraes para acompanhar demandas administrativas é uma característica que observa há muitos anos.

Paulo também destacou que a remuneração recebida por ocupantes de cargos públicos exige dedicação às atribuições exercidas. Segundo ele, cumprir essas responsabilidades não deve ser tratado como uma atividade extraordinária, mas como obrigação de quem assume funções administrativas ou parlamentares.

A origem dessa relação política foi apresentada ao relembrar a campanha de 2024. Naquele ano, Paulo disputou uma cadeira na Câmara Municipal, enquanto Léo Moraes concorreu à Prefeitura. O entrevistado contou que decidiu priorizar determinadas atividades da campanha do irmão, inclusive deixando de comparecer a compromissos de sua própria candidatura.

Segundo Paulo, a decisão foi tomada porque acreditava na possibilidade de Léo Moraes chegar ao comando do município. O deputado eleito descreveu o episódio como uma escolha de dedicação a um projeto familiar e político, mesmo diante dos prejuízos que isso poderia representar para sua própria campanha.

Em 2026, a situação eleitoral foi diferente. Paulo obteve mais de 23 mil votos para deputado estadual pelo Podemos e conquistou uma cadeira na Assembleia Legislativa de Rondônia. Ele destacou o desempenho obtido entre os candidatos que não exerciam mandato de deputado e a votação recebida na capital.

Ao comentar a transição entre a derrota municipal e a vitória estadual, Paulo associou o resultado à experiência adquirida na Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer. O entrevistado afirmou que não teria alcançado a mesma condição política caso tivesse permanecido acomodado apenas na posição de irmão do prefeito.

"Se eu ficasse acomodado só pela condição de ser irmão do Léo, não chegaria a lugar nenhum", declarou, ao explicar que considera a dedicação ao trabalho determinante para o crescimento de sua trajetória pública.

O fortalecimento do Podemos também recebeu atenção. Paulo afirmou que o partido ampliou sua presença política e mencionou a eleição de representantes para cargos estaduais e federais. O futuro deputado relacionou esse crescimento à expectativa de ampliar a atuação da legenda e, principalmente, de contribuir com recursos e iniciativas que beneficiem Porto Velho e Rondônia.

Entre os assuntos ligados à Prefeitura, a antiga relação empresarial com Maurício Carvalho foi recordada por Vinícius Canova. Os dois participaram da organização de festas universitárias antes de seguirem caminhos diferentes na política. Paulo afirmou que essa experiência contribuiu para sua formação profissional e para o desenvolvimento de conhecimentos posteriormente empregados na administração municipal.

Questionado sobre as disputas envolvendo as famílias Moraes e Carvalho, o entrevistado afirmou que existem interpretações exageradas sobre as divergências. Ele negou guardar mágoas pessoais e declarou manter uma relação cordial com Maurício, apesar das diferenças eleitorais. Também desejou sucesso aos projetos políticos de Maurício e Mariana Carvalho.

Paulo afirmou que sua prioridade continuará sendo o apoio a Léo Moraes, por razões familiares e políticas. Ele ressaltou, entretanto, que essa lealdade não representa necessariamente a existência de desavenças pessoais com antigos parceiros.

A recuperação da locomotiva 18 constituiu uma das principais realizações administrativas discutidas na entrevista. Paulo contou que recebeu do prefeito a missão de reorganizar as atividades municipais de turismo, esporte e lazer e que a retomada do patrimônio ferroviário surgiu como uma das primeiras possibilidades apresentadas pela equipe.

O entrevistado relembrou as conversas com o então secretário executivo de Turismo, Alex, e o levantamento de alternativas para recuperar a estrutura da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Segundo ele, o projeto exigiu articulações em Brasília, visitas a órgãos públicos e a identificação de entidades capazes de participar da restauração da locomotiva e dos trilhos.

Paulo afirmou que o objetivo inicial era colocar a locomotiva novamente em movimento até o aniversário de Porto Velho. Posteriormente, a equipe apresentou um vagão destinado ao transporte de passageiros e avançou na recuperação de um casarão que poderá funcionar como ponto de embarque e desembarque.

O planejamento mencionado pelo ex-secretário inclui um trajeto de aproximadamente seis quilômetros. Para Paulo, a recuperação ferroviária deve integrar uma proposta mais ampla de turismo, oferecendo aos visitantes um atrativo capaz de conectar história, gastronomia e outras atividades econômicas da cidade.

A pesca esportiva também foi apresentada como uma possibilidade de expansão do setor. Paulo mencionou a proximidade entre Porto Velho e os locais utilizados por pescadores, argumentando que a capital possui condições naturais favoráveis ao desenvolvimento de atividades turísticas. O entrevistado ponderou que esses atrativos precisam ser acompanhados por infraestrutura e organização para atender adequadamente os visitantes.

Os eventos municipais integraram a avaliação de sua passagem pela secretaria. Paulo declarou que as programações realizadas durante a gestão receberam mais de 1,3 milhão de participantes e movimentaram mais de R$ 30 milhões na economia em um ano. Os números foram apresentados pelo próprio entrevistado, sem detalhamento metodológico durante a conversa.

Ele também mencionou a Tecnogame, feira relacionada à tecnologia, e relacionou a organização dos eventos públicos à experiência acumulada no setor empresarial. Segundo Paulo, o trabalho na iniciativa privada contribuiu para o planejamento das atividades, embora tenha ressaltado que a utilização de recursos públicos envolve exigências próprias de responsabilidade.

A conversa passou ainda pelas realizações da saúde municipal. Paulo mencionou Jaime Gazola e as atividades desenvolvidas durante sua passagem pela administração de Porto Velho. Ao comentar o ingresso de novos representantes políticos ligados ao Podemos, afirmou esperar que os mandatos contribuam para ampliar a destinação de investimentos à capital.

O entrevistado também declarou que pretende manter contato com a equipe responsável pelo turismo municipal. Segundo ele, o futuro gabinete na Assembleia Legislativa estará disponível para receber integrantes da secretaria, colaborar com projetos e buscar recursos necessários à continuidade das atividades.

A vida familiar ocupou parte do programa. Paulo relembrou a morte do pai, ocorrida em 28 de outubro de 2015, e descreveu o acontecimento como um período de transformação pessoal. Ele relatou que sua aproximação com a religião cristã permitiu enfrentar o luto e passou a orientar decisões importantes de sua trajetória.

Durante aproximadamente oito ou nove anos, Paulo participou de atividades religiosas, incluindo pregações, encontros e acompanhamento de integrantes de igrejas. O deputado eleito contou que chegou a considerar a possibilidade de assumir o pastoreio, mas posteriormente compreendeu que deveria seguir atuando fora da estrutura formal das instituições religiosas.

A participação da mãe, Sandra Moraes, na política também foi abordada. Paulo recordou sua influência na formação dos filhos e comentou a decisão de integrar, como primeira suplente, a chapa de Fernando Máximo ao Senado Federal. O entrevistado relacionou a escolha à lealdade política, à gratidão e à expectativa de garantir atenção às necessidades de Porto Velho.

Ao encerrar sua participação, Paulo falou sobre a confiança recebida dos eleitores e reafirmou que pretende manter o compromisso com os projetos iniciados durante sua passagem pelo Executivo municipal. Também destacou a importância de ampliar a destinação de recursos ao estado, de fortalecer o turismo e de acompanhar as necessidades da capital a partir da Assembleia Legislativa.

A entrevista terminou com agradecimentos ao jornalista Vinícius Canova e recordações da amizade construída entre os dois ainda na juventude. Paulo afirmou que considera significativo reencontrar antigos amigos após as mudanças ocorridas nas respectivas trajetórias profissionais.

O RD Entrevista é apresentado por Vinícius Canova, nos estúdios do Rondônia Dinâmica, em parceria com o Informa Rondônia. O programa conta com direção técnica de Roberto Lamarão.