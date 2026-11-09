TEMPO : Em Rondônia predomina a cobertura de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada

Por Viviane Bessa

Publicada em 09/11/2026 às 08h00

A previsão do tempo para esta segunda-feira (9) indica pancadas de chuva e trovoadas isoladas concentradas no Tocantins, no sul do Pará e no sudoeste do Amazonas, enquanto o restante da Região Norte alterna entre muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada e tempo seco, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Tocantins, o dia será de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em todo o estado. O interior tocantinense registra mínimas a partir de 24°C e máximas que alcançam 35°C. Em Palmas, os termômetros variam entre 25°C e 34°C.

No Amazonas, a porção sudoeste tem muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, enquanto o centro e o norte apresentam muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. No interior, a máxima chega a 34°C. Em Manaus, a mínima é de 26°C e a máxima alcança 34°C.

No Pará, a metade sul registra muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com máxima de 33°C no interior. O norte do estado tem predomínio de muitas nuvens, com termômetros que atingem até 37°C. Em Belém, o céu fica com muitas nuvens, com variação entre 25°C e 35°C.

Em Rondônia, predomina a cobertura de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. As máximas no interior chegam a 32°C. Em Porto Velho, a mínima registrada é de 24°C e a máxima atinge 32°C.

No Acre, o tempo fica com muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada em todo o território. O interior varia entre mínima de 23°C e máxima de 33°C. Em Rio Branco, os termômetros marcam entre 23°C e 33°C.

No Amapá, a previsão indica predomínio de muitas nuvens sem previsão de chuva. No interior, as temperaturas sobem até os 36°C. Em Macapá, a mínima fica em 24°C e a máxima em 34°C.

Em Roraima, o dia terá muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. O estado registra as marcas mais elevadas da região, atingindo 38°C no interior. Em Boa Vista, a mínima é de 27°C e a máxima fica em 37°C.

Avisos meteorológicos

Está em vigor um aviso de tempestade, classificado como perigo potencial, válido até 23h59 desta segunda-feira (9). A área de abrangência inclui:

Tocantins: Ocidental e Oriental.

A previsão aponta chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos de 40 a 60 km/h, com baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).