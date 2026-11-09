Definida a final da Copa do Brasil; Amistosos da Seleção; Tabelinha Rondoniense ...

Por João Rafael Costa

Publicada em 09/11/2026 às 08h20

Definida a final da Copa do Brasil. Amistosos da Seleção Brasileira. No Tabelinha: ginastas rondonienses marcam presença em São Paulo, e convite para meia maratona no Egito

Classificação de Palmeiras e Grêmio na Copa do Brasil e amarelinha em solo asiático.

Copa do Brasil - O sonho da Tríplice Coroa segue vivo no Palmeiras. Em jogo eletrizante em São Januário, o Vasco venceu por 2 a 1 no tempo normal e empatou o placar agregado. Porém, na decisão por pênaltis, o goleiro Carlos Miguel brilhou ao defender duas cobranças e decretar a vitória alviverde por 5 a 4.

Em campo, Colídio e Puma Rodriguez fez para os cariocas e Piquerez marcou um golaço para o Verdão. Com a vaga garantida, o time de Abel Ferreira vai enfrentar o Grêmio (que eliminou o Atlético-MG) na grande final da Copa do Brasil. A decisão em jogo único será no dia 6 de dezembro, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

No sábado

O Grêmio está na decisão da Copa do Brasil! O Tricolor suportou a pressão do Atlético-MG na Arena MRV, empatou por 1 a 1 e avançou graças à vitória por 2 a 0 no jogo de ida.

Renan Lodi abriu o placar para o Galo aos 25 minutos, mas Carlos Vinícius empatou aos 37. Com defesas milagrosas, o goleiro Weverton foi o herói da classificação gremista em BH. No fim, o atleticano Vitão ainda acabou expulso.

De volta à final, após seis anos, o Imortal garante ao menos R$ 52 milhões em premiação e decide o título no dia 6 de dezembro, em Brasília.

Amistoso - A Seleção Brasileira já está em solo asiático para os últimos desafios do ano. A delegação desembarcou em Singapura, onde a equipe de Carlo Ancelotti fará dois amistosos: contra o Japão, no dia 14 de novembro, e diante da seleção local, no dia 17.

Nomes como Bento, Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães foram os primeiros a chegar e já iniciaram os treinos no Estádio Jalan Besar. O grupo completo deve se apresentar até terça-feira (10). Vindo de vitórias sobre Austrália e Índia, a Amarelinha busca fechar o primeiro ano completo sob o comando de Ancelotti em grande estilo.

Tabelinha Rondoniense

Brilho na ginástica rítmica em SP e atletismo de RO em solo egípcio.

Ginástica - A Associação de Ginástica Vilhenense (AGIV) está levando o nome de Rondônia ao topo da ginástica rítmica nacional. Com 16 atletas, a delegação de Vilhena disputa o XXV Torneio Nacional da modalidade em Aparecida (SP), reunindo cerca de 500 ginastas de todo o país.

A vaga no campeonato organizado pela CBG veio com autoridade, após o título no Torneio Regional Norte. Competindo do Pré-Infantil ao Adulto — em provas individuais, trios e conjuntos —, as atletas consolidam uma temporada brilhante, que já contou com 32 medalhas na Costa Rica. O esporte rondoniense dá mais um show nos tablados.

Atletismo - O atletismo de Rondônia vai cruzar continentes. O meia-maratonista Bosco Cardoso foi convidado oficialmente para disputar a Pyramids Half Marathon 2026, nos dias 11 e 12 de dezembro, no Egito. Ele será um dos poucos brasileiros no desafiador percurso de 21,1 km ao redor das imponentes Pirâmides de Gizé e da Grande Esfinge.

Com bagagem em provas na Noruega, França e Argentina, Bosco representa o Estado em um dos cenários mais emblemáticos do mundo. A participação no evento certificado pela AIMS conta com o apoio da Federação de Atletismo de Rondônia e do programa Próatleta.