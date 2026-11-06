Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 06/11/2026 às 15h49

Semifinais do Rondoniense Feminino Sub-20 serão disputadas neste sábado após mudança no calendário

FFER antecipou as partidas por causa do Enem; Gazin Porto Velho enfrenta o Sport Genus pela manhã, enquanto Desportiva Itapuense e Tênis Clube jogam à tarde

Os dois finalistas do Campeonato Rondoniense Feminino Sub-20 serão definidos neste sábado, 7 de novembro, em confrontos únicos. A programação divulgada pelo Departamento de Competições da Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER) estabelece partidas às 9h e às 16h, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da entidade no YouTube.

A primeira vaga na decisão será disputada entre Gazin Porto Velho e Sport Genus. O clássico da capital está previsto para começar às 9h. No período da tarde, a partir das 16h, Desportiva Itapuense e Tênis Clube entram em campo para definir o segundo participante da final.

Inicialmente, os dois confrontos estavam programados para domingo. Entretanto, o calendário precisou ser modificado em razão da realização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Com a alteração confirmada pela FFER, toda a fase semifinal será realizada no sábado.

O regulamento prevê jogos eliminatórios, sem partidas de volta. Dessa forma, os vencedores dos dois confrontos garantirão classificação para a disputa do título estadual da categoria.

A decisão do Campeonato Rondoniense Feminino Sub-20 está prevista para o fim de semana seguinte, também em jogo único. O confronto será realizado no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa.

Os torcedores poderão acompanhar as semifinais pela internet. A transmissão das partidas será disponibilizada no canal oficial da FFER no YouTube, por meio da FTV FFER.