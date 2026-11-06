Goleada do Palmeiras; Flamengo segue avassalador; Tabelinha Rondoniense ...

Por João Rafael Costa

Publicada em 06/11/2026 às 08h30

Flamengo e Palmeiras disputam ponto a ponto o Brasileirão. No Tabelinha: Futebol 7 conquista medalha e Inove Run no aeroporto.

Goleada do Palmeiras, vitória do Flamengo no Maracanã e virada do Cruzeiro.

Brasileirão - A quinta-feira (5) foi de muitos gols no encerramento da 34ª rodada do Brasileirão. No Nubank Parque, o Palmeiras atropelou o Remo com uma goleada avassaladora por 6 a 1, impulsionado por dois gols de Jhon Arias. Com o resultado, o Verdão chega aos 73 pontos e se mantém na caça ao líder Flamengo na briga pelo título.

Já no Mineirão, o Cruzeiro conquistou sua quarta vitória seguida ao derrotar o Bahia por 3 a 2 de virada. Kaio Jorge brilhou com dois gols e Bruno Rodrigues completou a festa celeste. A vitória consolida a Raposa no G-4 com 60 pontos, abrindo vantagem rumo à vaga direta na Libertadores!

Quarta-feira

O Flamengo segue em ritmo avassalador rumo ao título do Brasileirão. Na noite desta quarta-feira, pela 34ª rodada, o Rubro-Negro venceu o Grêmio por 3 a 1 no Maracanã, com dois gols de Pedro e um de Samuel Lino, alcançando 76 pontos.

Em Curitiba, o Vasco reagiu e aplicou uma virada fulminante por 3 a 1 sobre o Athletico-PR na Arena da Baixada, marcando três gols em apenas cinco minutos para chegar aos 41 pontos. Já na Vila Belmiro, o clássico entre São Paulo e Corinthians terminou empatado em 0 a 0, enquanto o Botafogo superou o Atlético-MG por 1 a 0 no Nilton Santos com gol de Edenílson.

Tabelinha Rondoniense

Destaque rondoniense no futebol 7 e corrida inédita na pista de pouso.

Futebol - O esporte de Porto Velho garantiu um grande feito em nível nacional! A Associação Desportiva Brazuca conquistou o vice-campeonato do Campeonato Brasileiro de Futebol 7 Society (Categoria Menores 2026), disputado em Eldorado do Sul (RS). Após garantir a vaga ao vencer a PVH Cup e contar com apoio da Prefeitura para o custeio das passagens, a equipe rondoniense fez bonito no Sul do País.

Com quatro vitórias e apenas um gol sofrido até a decisão, o Brazuca ainda garantiu prêmios individuais: Gabriel foi o artilheiro do torneio, e Mateus Cahulla, Pedro Antonio e Gabriel integraram a seleção da competição.

Corrida - Uma experiência única movimentou o esporte em Rondônia no domingo (1º). Cerca de 1,2 mil corredores ocuparam a pista principal do Porto Velho Airport durante a Inove Run Circuito Aeroporto. Com percurso de 6 km em uma área normalmente restrita às aeronaves, a prova teve inscrições esgotadas e aproximou a comunidade da aviação.

Organizada pela Inove Fit e apoiada pela concessionária integrante da VINCI Airports, a competição contou com esquema especial de segurança que garantiu a realização do evento sem afetar voos. A prova premiou os melhores colocados na classificação geral e por faixas etárias.