Os cadernos de testes do SAERO 2026 serão aplicados nas escolas municipais de 16 a 27 de novembro. O Sistema de Avaliação Educacional de Rondônia acompanha o aprendizado dos estudantes, e cada escola tem dois dias de aplicação.
Confira as datas de cada unidade:
EMEIF Teobaldo Ferreira: 16/11 e 17/11
EMEIF Tancredo de Almeida Neves: 18/11 e 19/11
EMEIF Clélia David Mundin: 18/11 e 19/11
EMEIF Simone Moura Rosa: 23/11 e 24/11
EMEIF Brás Cubas: 24/11 e 25/11
EMEIF Maria Rosa de Oliveira: 25/11 e 26/11
EMEIF Aurélio Buarque de Holanda: 26/11 e 27/11
Avaliar também é cuidar, porque a educação avança com todos. Contamos com a colaboração de toda a comunidade escolar.
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