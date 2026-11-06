Por assessoria

Publicada em 06/11/2026 às 08h53

Os cadernos de testes do SAERO 2026 serão aplicados nas escolas municipais de 16 a 27 de novembro. O Sistema de Avaliação Educacional de Rondônia acompanha o aprendizado dos estudantes, e cada escola tem dois dias de aplicação.

Confira as datas de cada unidade:

EMEIF Teobaldo Ferreira: 16/11 e 17/11

EMEIF Tancredo de Almeida Neves: 18/11 e 19/11

EMEIF Clélia David Mundin: 18/11 e 19/11

EMEIF Simone Moura Rosa: 23/11 e 24/11

EMEIF Brás Cubas: 24/11 e 25/11

EMEIF Maria Rosa de Oliveira: 25/11 e 26/11

EMEIF Aurélio Buarque de Holanda: 26/11 e 27/11

Avaliar também é cuidar, porque a educação avança com todos. Contamos com a colaboração de toda a comunidade escolar.