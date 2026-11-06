Homem é morto a tiros dentro de casa em São Miguel do Guaporé

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 06/11/2026 às 09h15

A identificação de dois homens suspeitos de participação em um homicídio ocorrido em São Miguel do Guaporé, em Rondônia, será um dos objetivos da investigação conduzida pela Polícia Civil. O crime aconteceu na noite de quinta-feira (5), quando Danilo Viníze foi morto a tiros dentro de uma residência na região central do município.

Durante os trabalhos realizados no imóvel, aparelhos celulares foram apreendidos pela Polícia Civil. Também foram encontradas munições, enquanto a perícia técnica ficou responsável pelo levantamento dos vestígios relacionados à ocorrência. Os materiais recolhidos poderão contribuir para o esclarecimento das circunstâncias do assassinato.

A vítima estava na cozinha da residência quando foi surpreendida por dois homens armados. Conforme as informações registradas sobre o caso, os criminosos invadiram o imóvel e efetuaram diversos disparos contra Danilo, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O ataque ocorreu por volta das 21h, em uma casa situada na Avenida Presidente Vargas, esquina com a Rua Castanheiras, na área central de São Miguel do Guaporé.

Após o acionamento pelo telefone de emergência 190, uma equipe da Polícia Militar foi enviada ao endereço. Com a constatação da morte, os policiais providenciaram o isolamento do local para preservar possíveis evidências e permitir a realização dos procedimentos periciais.

Concluídos os levantamentos necessários, o corpo foi liberado para uma funerária de plantão.

A investigação ficará sob responsabilidade da Polícia Civil, que deverá trabalhar na identificação dos envolvidos, na apuração da motivação e na reconstrução das circunstâncias do homicídio.

Com informações do rotacomando.com