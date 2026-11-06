Homem é morto a tiros dentro de casa em São Miguel do Guaporé

A identificação de dois homens suspeitos de participação em um homicídio ocorrido em São Miguel do Guaporé, em Rondônia, será um dos objetivos da investigação conduzida pela Polícia Civil. O crime aconteceu na noite de quinta-feira (5), quando Danilo Viníze foi morto a tiros dentro de uma residência na região central do município.
Durante os trabalhos realizados no imóvel, aparelhos celulares foram apreendidos pela Polícia Civil. Também foram encontradas munições, enquanto a perícia técnica ficou responsável pelo levantamento dos vestígios relacionados à ocorrência. Os materiais recolhidos poderão contribuir para o esclarecimento das circunstâncias do assassinato.
A vítima estava na cozinha da residência quando foi surpreendida por dois homens armados. Conforme as informações registradas sobre o caso, os criminosos invadiram o imóvel e efetuaram diversos disparos contra Danilo, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
O ataque ocorreu por volta das 21h, em uma casa situada na Avenida Presidente Vargas, esquina com a Rua Castanheiras, na área central de São Miguel do Guaporé.
Após o acionamento pelo telefone de emergência 190, uma equipe da Polícia Militar foi enviada ao endereço. Com a constatação da morte, os policiais providenciaram o isolamento do local para preservar possíveis evidências e permitir a realização dos procedimentos periciais.
Concluídos os levantamentos necessários, o corpo foi liberado para uma funerária de plantão.
A investigação ficará sob responsabilidade da Polícia Civil, que deverá trabalhar na identificação dos envolvidos, na apuração da motivação e na reconstrução das circunstâncias do homicídio.
Com informações do rotacomando.com
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