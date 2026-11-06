FFER confirma para sábado, jogos das semifinais do Rondoniense Feminino Sub-20

Por FFER

Publicada em 06/11/2026 às 08h23

No próximo sábado dia 7 de novembro serão conhecidos os dois clubes finalistas do Rondoniense Feminino Sub-20, o Departamento de Competições da FFER confirmou o dia e horário das partidas. As semifinais estavam marcadas para o dominigo, mas foram alteradas devido a realização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Agora as duas partidas acontecem no sábado, a partir das 9h a bola rola para o clássico da capital Gazin Porto Velho e Sport Genus e a tarde a partir das 16h jogam Desportiva Itapuense e Tênis Clube. As semifinais da competição são de partidas únicas.

Quem avançar decide o título do Rondoniense Feminino Sub-20 no outro fim de de semana, também em partida única no Centro de Desenovolvimento do Futebol Heitor Costa. As partidas podem ser acompanhadas com transmissão ao vivo no canal oficial da FFER no Youtube. Acesse nosso canal aqui