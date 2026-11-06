Com 16 atletas, AGIV leva Vilhena e Rondônia ao 25° Torneio Nacional de Ginástica Rítmica, em Aparecida (SP)

Por Assessoria

Publicada em 06/11/2026 às 08h20

A Associação de Ginástica Vilhenense (AGIV) iniciou nesta quinta-feira (5) sua participação no XXV Torneio Nacional de Ginástica Rítmica, realizado no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, em Aparecida (SP). Organizada pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), a competição reúne cerca de 500 ginastas de todo o país e segue até domingo (8).

A delegação vilhenense conta com 16 atletas que disputam provas individuais, de conjunto e trios, abrangendo todas as categorias, desde o Pré-Infantil até o Adulto. A vaga para o torneio nacional foi conquistada após a equipe garantir o 1º lugar no Torneio Regional Norte, realizado em agosto.

ANO DE DESTAQUE - A participação no torneio nacional coroa uma temporada de grandes conquistas para a associação. Em maio, sete atletas da AGIV brilharam no Torneio Internacional Las Flores, em Heredia, na Costa Rica, onde conquistaram 32 medalhas competindo ao lado de delegações de países como México, Peru, Chile e Azerbaijão. Devido a esse resultado expressivo, as medalhistas receberam uma moção de aplausos da Câmara Municipal de Vilhena, por iniciativa do vereador Jander Rocha.

Para manter o alto nível técnico, a associação também investiu em capacitação: em junho, Vilhena recebeu a visita da professora Valdenise Cunhago, de Santa Catarina, para quatro dias de aperfeiçoamento técnico com as ginastas e equipe pedagógica. São apoiadores da participação das atletas no torneio o deputado estadual Luizinho Goebel, vereador Jander Rocha, prefeito Flori Cordeiro, CMDCA e Câmara de Vereadores de Vilhena.

PROGRAMAÇÃO - A estreia da AGIV na quadra ocorreu nesta quinta-feira (5) com as representantes da categoria Juvenil, que executam séries de arco e maças. As competições nos dias seguintes acontecem conforme a relação abaixo.

05/1, quinta-feira

Juvenil Nível 2: Lavínia Lataro Lobo (14h)

Juvenil Nível 1: Bruna Alice Bianchessi Tesser (16h15)

06/11, sexta-feira

Adulto: Pietra Vitória R. Golfetto (14h)

07/11, sábado

Pré-Infantil 10 anos: Maria Vitória Biesek Dias (14h)

Conjunto Infantil (5 Bolas): Sofhia Siqueira, Sofia Rodrigues, Ana Clara Boff, Geovana Moreira, Nathalia Lúcia do Carmo e Laura Golfetto (18h45)

Trio Infantil (3 Bolas): Ana Clara Lino, Júlia Chiquito e Gaby Ignácio (18h45)

08/11, domingo

Infantil 12 anos: Ana Clara Lino da Silva (8h30)

Infantil 13 anos: Ana Clara Fernandes Boff (10h45)

Trio Pré-Infantil (3 Cordas): Alice Costa Vilas Boas, Maria Biesek e Liz Isadora (13h30)

A delegação em Aparecida (SP) é acompanhada pela comissão técnica e diretoria formada por Edney Zanchin, Júlia Lovinski, Matheus Cechinel, Letícia Santini, Vera Tesser, Michele Costa e Leili Francisco. O público pode acompanhar a rotina e os resultados das atletas em tempo real por meio do Instagram oficial da associação: @agiv.vilhena.