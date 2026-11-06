Rádio de Ratinho demite dez profissionais em meio à queda de publicidade e dificuldades de audiência

Por BNEWS

Publicada em 06/11/2026 às 08h38

A emissora de rádio do apresentador Ratinho, do SBT, enfrenta um período de turbulência após as eleições presidenciais. A Massa FM promoveu uma série de cortes e demitiu dez profissionais desde a semana passada. Entre os desligados estão comunicadores conhecidos, gestores e funcionários que atuavam diretamente na programação e na estrutura da rede.

As informações foram divulgadas pela coluna Outro Canal, do site F5, da Folha de S.Paulo. Segundo a publicação, o clima nos bastidores é de apreensão, principalmente diante da possibilidade de mudanças nos negócios da emissora em São Paulo, onde a rádio enfrenta dificuldades para conquistar posições expressivas nos índices de audiência.

O dia mais movimentado da rodada de demissões foi a última quarta-feira (4), quando Telma Emerick foi desligada. Ela era considerada uma das principais vozes da Massa FM e também ficou conhecida por participações em atrações do SBT, como o Programa do Ratinho e o Esquadrão da Moda.

Também deixaram a empresa o locutor Cazão e Luciano Oliva, que colaborava com gravações e locuções para produções da rede. Na área administrativa, os cortes atingiram a supervisora de marketing Roberta Silva e o supervisor de rede Thiago Trolize.

Crise na emissora envolve publicidade e política

Funcionários ouvidos pela coluna Outro Canal apontaram a redução de contratos publicitários como um dos fatores por trás das demissões. Entre os acordos que teriam sofrido retração estão campanhas financiadas com recursos públicos, incluindo verbas de publicidade dos governos estadual e federal.

A publicação também relacionou o momento delicado ao cenário político. Ratinho declarou apoio a Flávio Bolsonaro (PL), derrotado na disputa presidencial. Outro fator mencionado foi a proximidade do fim do mandato de Ratinho Júnior, governador do Paraná, que não conseguiu eleger seu sucessor.

Audiência da Massa FM preocupa em São Paulo

As dificuldades comerciais também se refletem no desempenho da emissora no principal mercado publicitário do país. Na Grande São Paulo, a Massa FM ainda não conseguiu alcançar posições de destaque no levantamento de audiência.

Conforme o relatório do Ibope divulgado em julho, a rádio ocupava a 19ª colocação, com média de 63 mil ouvintes por minuto. O resultado ficou distante de concorrentes como a 105 FM, que aparecia em décimo lugar, com 111 mil ouvintes por minuto.

A liderança era da Alpha FM, com 357 mil ouvintes por minuto, mais de cinco vezes o índice registrado pela emissora de Ratinho.

Rede de Ratinho tem 94 emissoras afiliadas

Fundada no Paraná e com programação voltada principalmente para a música sertaneja, a Massa FM ampliou sua presença nacional por meio de franquias e parcerias com emissoras afiliadas.

Atualmente, a rede conta com 94 rádios afiliadas em diferentes regiões do Brasil. Na capital paulista, a frequência 92,9 FM passou a transmitir a programação da Massa FM em 2019.

Além de proprietário da rede, Ratinho também participa da programação como apresentador de A Turma da Massa, atração transmitida no horário do almoço.

Procuradas pela coluna Outro Canal, por telefone e e-mail, desde a manhã da quinta-feira (5), a Massa FM e a assessoria de Ratinho não haviam se manifestado até a publicação da reportagem.