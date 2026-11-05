Luma Costa reage e fala sobre Marina Ruy Barbosa:

Por IG

Publicada em 05/11/2026 às 15h58

Luma Costa, 38 anos, se pronunciou publicamente sobre o fim de sua amizade com Marina Ruy Barbosa, 31 anos, nesta terça-feira (3). Após dias de especulações sobre o afastamento, a atriz publicou uma sequência de textos nos stories, no Instagram.

Grávida de seu terceiro filho, ela que foi removida dos seguidores de Marina e descreveu a situação como “mais um dos incontáveis surtos” que, segundo ela, precisou enfrentar ao longo da relação.

Fui removida em mais um dos incontáveis surtos com os quais precisei conviver durante anos. Minutos depois, quase que magicamente, vazou a notícia de que paramos de nos seguir.Luma Costa, atriz.

“Como eu estou recebendo uma onda de ataques, decidi falar algumas verdades. Vamos lá, pra início de conversa: EU NÃO DEI UNFOLLOW EM NINGUÉM”, afirmou Luma. De acordo com sua versão, a ruiva a removeu da rede social e, pouco depois, começou a circular a notícia de que as duas haviam deixado de se seguir.

A atriz também contestou as especulações de que diferenças políticas teriam provocado o rompimento. Segundo ela, curtidas em comentários nas redes sociais contribuíram para essa interpretação, que classificou como uma tentativa de distorcer a história.

“Mas sobre a MINHA história, posso afirmar categoricamente: NÃO TEM NADA A VER COM POLÍTICA”, continuou..

Na sequência, Luma afirmou que tentou ajudar, compreender e preservar a relação durante anos. Ela também lamentou a exposição pública do afastamento e disse que gostaria de ter sido poupada, especialmente por causa da história construída entre as duas famílias.

“O que mais me entristece é perceber que, mesmo depois de tantos anos de amizade, de uma história que envolve inclusive meu filho, não houve o menor cuidado em me preservar”, escreveu. Marina é madrinha de Eduardo, filho caçula da atriz com Leonardo Martins.

Luma Costa se pronuncia sobre afastamento de Marina Ruy Barbosa

Em outro trecho, a famosa afirmou que chegou a um limite e que decidiu priorizar o próprio bem-estar. “Mas chega um momento em que continuar estendendo a mão significa abandonar a si mesma. E esse é um preço que eu não estou mais disposta a pagar”, acrescentou.

Luma encerrou a publicação dizendo que pretende deixar o assunto no passado. Além disso, ela deixou claro que não deseja incentivar ataques contra Marina e espera que aquele seja seu último pronunciamento sobre o rompimento.

Os rumores sobre o fim da amizade ganharam força no último fim de semana, quando internautas perceberam que as duas não se seguiam mais no Instagram. A relação entre elas durou mais de 20 anos: as atrizes se conheceram em 2004, durante as gravações da novela Começar de Novo, da TV Globo.

Além da amizade, as duas mantinham laços familiares. Marina é madrinha de Eduardo, filho de Luma, e as atrizes participaram de momentos importantes da vida uma da outra.

Inicialmente, uma das hipóteses que circularam nas redes sociais apontava divergências políticas como possível motivo para o rompimento. Luma já havia negado essa versão antes do novo desabafo. Marina não apresentou publicamente sua versão sobre as acusações feitas pela antiga amiga.