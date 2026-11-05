Conecta Gestão e Negócios reúne empresários e lideranças em noite de aprendizado e networking em Porto Velho

Por sebrae

Publicada em 05/11/2026 às 16h45

Promovido pelo Sebrae em Rondônia e IEL-RO, evento fortaleceu o acesso a conhecimento, conexões estratégicas e oportunidades para o desenvolvimento dos negócios

O Teatro Palácio das Artes, em Porto Velho, recebeu centenas de empresários, gestores e empreendedores na primeira edição do Conecta Gestão e Negócios, realizada na última quinta-feira (29). Promovido pelo Sebrae em Rondônia e pelo Instituto Euvaldo Lodi de Rondônia (IEL-RO), o evento trouxe ao público palestras sobre educação financeira, comportamento empreendedor e desenvolvimento de negócios.

Além do conteúdo apresentado por especialistas de renome nacional, os participantes tiveram acesso a espaços de relacionamento e troca de experiências, fortalecendo conexões entre profissionais de diferentes segmentos e ampliando oportunidades de networking.

Na abertura do evento, o diretor-superintendente do Sebrae em Rondônia, José Alberto Anísio, destacou a importância de iniciativas que aproximam empresários de conteúdos capazes de gerar impacto na gestão dos negócios.

“Buscar conhecimento e aprender com quem vive os desafios do mercado é fundamental para quem deseja crescer de forma estruturada. O Conecta surgiu com essa proposta de inspirar, provocar reflexões e contribuir para o fortalecimento dos empreendimentos rondonienses”, afirmou.

O superintendente do IEL-RO, Silvio Leite, ressaltou a parceria entre as instituições e a participação do público.

“Gostaria de agradecer ao presidente da FIERO, Marcelo Thomé, por acreditar em nossa gestão e em todo o planejamento realizado. Agradeço também à equipe do IEL pelo empenho na realização deste evento e ao Sebrae pela parceria. Essa união demonstra a força das instituições quando trabalham juntas em prol do desenvolvimento empresarial”, destacou.

Reflexões sobre mercado, comportamento e crescimento

Idealizado para estimular novas perspectivas sobre os desafios do mercado, o Conecta Gestão e Negócios reuniu conteúdos voltados ao desenvolvimento pessoal e profissional de empresários, gestores e líderes. A programação reforçou a importância da preparação, da mentalidade empreendedora e do equilíbrio emocional para uma tomada de decisão mais estratégica.

Um dos destaques da noite foi o empresário, ator e comunicador Felipe Titto, que apresentou a palestra Empreendedorismo e Mentalidade Empreendedora: Transformar Problemas em Oportunidades. Compartilhando experiências da própria trajetória empresarial, Titto falou sobre atitude, visão estratégica, construção de marcas e a capacidade de enxergar oportunidades mesmo em cenários desafiadores.

Na sequência, o educador financeiro Thiago Godoy, mestre em Educação Financeira pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e fundador da Papai Financeiro, conduziu a palestra Saúde Mental e Saúde Financeira: um relacionamento para a vida inteira. A apresentação trouxe reflexões sobre a influência dos comportamentos e das emoções nas decisões financeiras, além da relação entre planejamento, bem-estar e qualidade de vida.

Além das palestras, os participantes puderam visitar a feira Move+, promovida pelo Sebrae, e o estande da Conexão Criativa, onde tiveram a oportunidade de personalizar crachás e registrar a participação no espaço Bobgood Conexão Criativa. A iniciativa teve como objetivo fortalecer conexões entre profissionais de diferentes segmentos, estimular a troca de experiências e apresentar alternativas para o desenvolvimento empresarial em Rondônia.

A rodada de negócios Move+ também integrou a programação do evento e gerou uma expectativa de mais de R$ 500 mil em negócios para os próximos seis meses. Ao todo, foram realizadas 98 reuniões entre 12 empresas compradoras e 24 fornecedores de Rondônia. Segundo avaliação realizada com os participantes compradores, os contatos estabelecidos durante a ação devem resultar em novas oportunidades comerciais e ampliar a inserção das empresas locais no mercado.

Próxima edição já está confirmada

Com a proposta de aproximar empresários, profissionais e lideranças de conteúdos relevantes para o desenvolvimento dos negócios, o Conecta Gestão e Negócios encerrou sua primeira edição com ampla participação do público. Diante da adesão ao evento, Sebrae em Rondônia e IEL-RO já confirmaram uma nova edição para 28 de novembro de 2027.

Informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).