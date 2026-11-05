Semed abre prazo para rematrículas e matrículas de alunos

Por Jairo Ardull

Publicada em 05/11/2026 às 16h39

Desde 3 de novembro, estão abertas as rematrículas para estudantes da creche (0 a 3 anos) idade) e pré-escola (4 e 5 anos) na rede de ensino de Ji-Paraná. O prazo, segundo a Secretaria Municipal de Educação (Semed), encerra em 13 de novembro. A partir de 16 deste mês, começa a contar o período para as novas matrículas.

Para as rematrículas, os pais (ou responsáveis) deverão comparecer aos centros municipais de educação infantil (CMEIs) para garantir a continuidade do serviço para os filhos, não é necessário apresentar novos documentos, exceto para a atualização de endereço e de dados de contato, se houver alteração.

De acordo com Amanda Capelaso, coordenadora da Central de Vagas da Semed, o processo para novas matrículas começa com o acesso ao site da Prefeitura de Ji-Paraná, no ícone “Central de Vagas”. Na página, os interessados devem preencher um formulário para agendar o atendimento presencial. O serviço estará disponível na sede da Semed (1º distrito) ou no Centro Integrado “Tudo Aqui” (2º distrito), no Box 16, das 7h30 às 13h30.

“Estamos oferecendo os dois locais de atendimento para que os pais sejam atendidos o mais perto possível do lugar onde moram. Quem realizar o agendamento deve anotar o horário e o dia para o atendimento para esquecer a data. Nestes casos, será preciso fazer novo agendamento”, lembrou Amanda Capelaso.

A Semed informou ainda que as rematrículas para o ensino fundamental (1º ao 9º ano) ocorrerão conforme os editais publicados por cada escola. A lista com os prazos das 23 unidades de ensino já foi divulgada. “Todo o processo deve ser feito o quanto antes para evitar atropelos de última hora”, recomendou a coordenadora.

A rede municipal de ensino é formada por 35 unidades escolares que conta, segundo levantamento de 2026, com 8.785 estudantes na educação infantil (3.621), ensino fundamental (5.010) e educação de jovens e adultos (145).