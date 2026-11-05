Estudantes de Rondônia conquistam vaga na final nacional da Olimpíada de Eficiência Energética em Brasília

Por Amanda Ferreira

Publicada em 05/11/2026 às 16h44

Duas estudantes da rede estadual de ensino de Rondônia conquistaram o primeiro lugar na etapa estadual da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE) 2026 e garantiram classificação para a final nacional, que ocorre nesta quinta-feira (5), em Brasília. A competição, que conta com o apoio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) terá Hemanueli Souza, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Deonildo Caragnatto, em São Miguel do Guaporé; e Júlia Ferreira, do Colégio Tiradentes da Polícia Militar (CTPM XIII), em Jaru, como representantes de Rondônia.

As estudantes serão premiadas com notebooks e terão as despesas de viagem e hospedagem custeadas, com direito a um acompanhante. A olimpíada mobilizou mais de 13,4 mil estudantes das redes pública e privada de Rondônia, com atividades voltadas à eficiência energética e ao consumo consciente. A competição contou com jogos educativos na primeira fase e uma prova objetiva on-line na segunda etapa.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a participação dos estudantes em olimpíadas de conhecimento amplia oportunidades de aprendizagem, estimula a busca por novos conhecimentos e contribui para a formação de cidadãos conscientes sobre temas importantes para a sociedade, como o uso responsável da energia elétrica.

A aluna Hemanueli Souza, da Escola Estadual Deonildo Caragnatto, conquistou primeiro lugar na olimpíada

O titular da Seduc, Alisson Maia, enfatizou a importância do incentivo à participação dos estudantes em iniciativas que valorizam o conhecimento e o protagonismo juvenil. “Resultados como esse demonstram o potencial dos nossos estudantes e o trabalho desenvolvido nas escolas estaduais. A olimpíada também permite que os conhecimentos adquiridos em sala de aula sejam aplicados no cotidiano, envolvendo as famílias e a comunidade em práticas de consumo consciente.”

RECONHECIMENTO

Além das estudantes, duas professoras de Porto Velho conquistaram o primeiro lugar em categorias da olimpíada. Fátima do Rosário, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professora Flora Calheiros Cotrin foi premiada na categoria de 8º e 9º anos do ensino fundamental. Já Ronnilda Maria Gonçalves, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Murilo Braga, alcançou a primeira colocação na categoria de 1º e 2º anos do ensino médio. O reconhecimento considerou o número de inscrições e o engajamento dos alunos na competição.

O evento é promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e coordenada pelo Instituto da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee). A ONEE é realizada em parceria com distribuidoras de energia elétrica de todo o país. Em Rondônia, a iniciativa conta com o apoio de empresa privada da área de energia elétrica, que incentiva a participação das unidades escolares e a disseminação de práticas relacionadas ao consumo consciente.