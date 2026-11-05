Prefeitura de Porto Velho deixa lama e poeira no passado para moradores do Nova Esperança

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 05/11/2026 às 17h01

Os moradores do bairro Nova Esperança, em Porto Velho, passaram a contar com melhores condições de circulação na Rua da Granja, uma importante via de acesso à região. A Prefeitura de Porto Velho concluiu mais de dois quilômetros de pavimentação asfáltica e implantou sinalização de trânsito, buscando reduzir os transtornos provocados pela lama e pela poeira.

Antes de receber o asfalto, a via passou por serviços de preparação do solo e drenagem, etapas importantes para melhorar o escoamento da água da chuva e oferecer condições adequadas à pavimentação.

As intervenções facilitam o deslocamento de motoristas, motociclistas e pedestres que utilizam diariamente a Rua da Granja, além de contribuir para melhorar o acesso às residências e aos demais pontos do bairro.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância das melhorias e ressaltou a participação da população na identificação de locais que necessitam de serviços de sinalização.

“É Porto Velho mudando de verdade, com trabalho que aparece e melhora a vida de quem passa por aqui todos os dias, e seguimos avançando ainda mais com o Sinaliza+PVH, um recurso que integra o cidadão à Prefeitura e aponta onde é necessária a presença de nossas equipes de trânsito”, disse o prefeito.

O Sinaliza+ PVH permite que os moradores encaminhem solicitações relacionadas à sinalização de ruas, avenidas e cruzamentos da capital. Os pedidos são analisados pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), que avalia a necessidade e a viabilidade das intervenções.

Para solicitar melhorias, o cidadão deve acessar o aplicativo PVH+, selecionar o serviço Sinaliza+ PVH e informar o local que necessita de atendimento. A ferramenta também pode ser acessada pelo portal de serviços da Prefeitura.