ERI-BSB - PMRO registra aumento superior a 1.700% na captação de recursos em Brasília

Por Lenilson Guedes

Publicada em 05/11/2026 às 16h40

BRASÍLIA (DF) – Há resultados que não se medem pelo tamanho de uma estrutura, mas pela dimensão daquilo que ela consegue entregar. Em apenas um ano de funcionamento, o Escritório de Representação Institucional da Polícia Militar de Rondônia (ERI-BSB) apresenta números expressivos, consolida relacionamentos estratégicos e estabelece um novo modelo de atuação institucional da Corporação na capital federal.

Na noite de 4 de novembro, em Brasília, o primeiro aniversário do Escritório foi celebrado com um jantar institucional no Vila Real Eventos. A solenidade reuniu parlamentares, autoridades civis e militares, representantes de instituições nacionais e internacionais, lideranças da segurança pública e convidados, em uma noite marcada pelo reconhecimento, pela troca de experiências e, sobretudo, pela apresentação de resultados.

O principal destaque do balanço foi o crescimento superior a 1.700% na captação de recursos provenientes de emendas parlamentares, em comparação com o cenário anterior à consolidação da atuação do Escritório. O resultado ultrapassa a dimensão financeira e revela uma mudança significativa na capacidade de articulação da Polícia Militar de Rondônia junto aos centros de decisão do país.

Durante a solenidade, o chefe do ERI-BSB, tenente-coronel PM Suffi, apresentou um balanço das principais ações desenvolvidas ao longo do primeiro ano, demonstrando a ampliação da capacidade de captação de recursos e o fortalecimento das relações institucionais da PMRO.

O crescimento superior a 1.700% na captação de recursos por meio de emendas parlamentares foi um dos indicadores de maior relevância. O resultado evidencia o impacto de uma atuação planejada, baseada na aproximação com parlamentares, no acompanhamento de pautas de interesse da Corporação e na identificação de oportunidades de investimento.

Mais do que apresentar números, o balanço demonstrou uma mudança de mentalidade: a representação institucional deixou de ser compreendida apenas como uma atividade de relacionamento e passou a ser tratada como instrumento estratégico de gestão, planejamento e desenvolvimento organizacional.

Durante sua exposição, o tenente-coronel PM Suffi destacou que o tamanho da equipe não determina a dimensão dos resultados.

“Nossa equipe é diminuta, mas o resultado é gigantesco. O trabalho realizado em Brasília precisa chegar à ponta da linha. A tropa sentirá esses resultados por meio de aquisições que elevarão o patamar da nossa Corporação, tornando-a mais tecnológica, moderna e preparada. No final, o verdadeiro indicador do nosso trabalho será a melhoria dos serviços prestados ao cidadão rondoniense.”

A declaração sintetiza a essência da atuação do Escritório: fazer com que o trabalho desenvolvido nos gabinetes e nas articulações institucionais se transforme em melhores condições para os policiais militares que estão diariamente nas ruas, protegendo a população.

Challenge Coin

A solenidade também foi marcada pela entrega da Challenge Coin do ERI-BSB, símbolo tradicional de reconhecimento e respeito institucional, destinado a personalidades e autoridades que contribuem para o fortalecimento das relações institucionais e da segurança pública.

Entre os homenageados estavam adidos policiais de diferentes países, parlamentares com atuação na área da segurança pública, representantes de entidades e de categorias das polícias Civil, Penal, Militar e Federal, além de assessores parlamentares e lideranças institucionais.

Também receberam destaque o coronel veterano da Polícia Militar de São Paulo Elias Miller, cuja trajetória ultrapassa três décadas de atuação no Congresso Nacional, e o professor e consultor legislativo Sérgio Senna, reconhecido por sua contribuição técnica ao ambiente legislativo.

A presença dessas personalidades reforçou o caráter nacional do encontro e a importância da construção de pontes entre instituições, profissionais e representantes de diferentes segmentos da segurança pública.

A noite também contou com a participação do deputado estadual de Rondônia Eyder Brasil, que ressaltou a importância da trajetória profissional do coronel Suffi e reconheceu os resultados apresentados. O parlamentar destacou que já acompanhava o trabalho do oficial e que os números demonstrados durante a solenidade confirmavam sua capacidade de realização.

ERI-BSB: representando Rondônia onde as decisões acontecem. Transformando articulação em resultados. Fortalecendo quem protege o cidadão.

Fotos: ERI-BSB