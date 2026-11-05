Funcultural promove oficinas e workshops de capoeira em comemoração ao Dia da Cultura em Porto Velho

Por Simone Rios

Publicada em 05/11/2026 às 16h52

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Fundação Cultural do Município de Porto Velho (Funcultural), realiza, em parceria com o Ponto de Cultura Vida Capoeira, oficinas e workshops de capoeira em comemoração ao Dia da Cultura. A programação começa às 19h e será conduzida pelo mestre Railander Brito, também conhecido como Mestrando Pesado.

Além de celebrar a cultura e o dia da capoeira (01/11), o evento abre a programação do Novembro Negro em Porto Velho. A capoeira é uma importante manifestação da cultura afro-brasileira, marcada pela combinação de luta, dança, música e ancestralidade. Sua história está ligada à resistência da população negra e à preservação de saberes transmitidos entre gerações.

Capoeira: cultura, memória e resistência

Evento celebra a capoeira e abre o Novembro Negro, valorizando a cultura e a resistência afro-brasileira

Durante as oficinas e os workshops, os participantes poderão conhecer mais sobre os movimentos, os ritmos e a história da capoeira. A atividade também valoriza o papel de mestres, grupos e pontos de cultura na continuidade dessa tradição e na aproximação da comunidade com as expressões culturais afro-brasileiras.

“A cultura fortalece os vínculos entre as pessoas e com a cidade. Celebrar o Dia da Cultura com uma programação dedicada à capoeira também é valorizar a história e a contribuição da população negra para a formação cultural de Porto Velho”, destaca o prefeito Léo Moraes.

Novembro Negro começa com valorização cultural

A abertura do Novembro Negro com uma atividade dedicada à capoeira destaca a importância de reconhecer a presença e a contribuição da cultura afro-brasileira na identidade da cidade. A programação convida o público a participar, aprender e refletir sobre a força dessa manifestação cultural.

“Queremos que pessoas de diferentes idades se aproximem da capoeira e conheçam a riqueza de sua história. Essa programação foi pensada para acolher a comunidade e valorizar uma expressão cultural que reúne conhecimento, arte e ancestralidade”, afirma a presidenta da Funcultural, Débora Figueredo.

A Prefeitura de Porto Velho reafirma o compromisso de ampliar o acesso à cultura, valorizar as manifestações afro-brasileiras e promover atividades que fortaleçam a convivência comunitária em espaços acolhedores.

Serviço

Evento: Oficinas e workshops de capoeira – Dia da Cultura e abertura do Novembro Negro

Data: 05/11/2026

Horário: 19h

Local: Ponto de Cultura Vida Capoeira, Porto Velho

Entrada: Gratuita