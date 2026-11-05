Combate ao racismo no ambiente de trabalho: O TRT-14 reafirma seu compromisso com a justiça e a igualdade

Por trt14

Publicada em 05/11/2026 às 16h49

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) reafirma sua política de tolerância zero ao racismo e à discriminação racial. Em alinhamento com as diretrizes da Justiça do Trabalho e atendendo às orientações do Ministério Público do Trabalho em Rondônia e Acre (MPT RO/AC), reforçamos a importância de construirmos um ambiente de trabalho pautado pelo respeito, pela dignidade humana e pela igualdade de oportunidades.

"A cooperação com o Ministério Público do Trabalho no combate ao racismo reafirma o papel do TRT-14 como agente de transformação social. Orientamos que todos os casos sejam reportados através dos nossos canais de denúncia, garantindo que o Tribunal seja um espaço de inclusão, onde o respeito à dignidade humana é inegociável", afirma o presidente da Justiça do Trabalho em Rondônia e Acre, desembargador Ilson Alves Pequeno Junior.

O combate à discriminação não é apenas uma obrigação legal, mas um imperativo ético. Episódios de racismo, seja ele direto ou estrutural, ferem os princípios fundamentais da República e os compromissos internacionais reforçados pelo Estado brasileiro na proteção dos direitos humanos no mundo do trabalho.

Como identificar e denunciar?

A discriminação racial pode se manifestar por meio de condutas discriminatórias, tratamento diferenciado, falas ofensivas ou comportamentos que criam um ambiente hostil. É dever de todos nós zelar por um ambiente livre de preconceitos.

Se você presencia ou é vítima de atos de discriminação racial ou racismo no âmbito das dependências do Tribunal, saiba como proceder:

Canais de denúncia:

Ouvidoria-Geral do TRT-14

Formulário eletrônico

Balcão Virtual

Whatsapp: (69) 3218-6369

E-mail: [email protected]

Endereço presencial e postal: Prédio-sede do Tribunal. Av. Almirante Barroso, nº 600, Centro, Porto Velho (RO) - CEP: 76.801-901

Horário de atendimento: Das 7h30 às 14h30



Comitê Gestor Regional do Programa de Equidade de Raça, Gênero e Diversidade

E-mail: [email protected]



Canais Externos (Ministério Público do Trabalho - MPT RO/AC):

Portal do MPT: site de denúncias do MPT RO/AC

Endereço presencial e postal: Avenida Presidente Dutra, nº 4055, Bairro Olaria, Porto Velho/RO - CEP: 76801-327

Telefone Geral: (69) 3901-8000

Horário de atendimento: Das 8h às 14h



Procedimento de registro

Ao relatar um caso, busque fornecer o maior número de detalhes possíveis, como dados, locais, descrição do ocorrido e testemunhas eventuais. Todas as denúncias recebidas são tratadas com sigilo e rigorosa apuração pelos setores competentes, garantindo o devido processo legal e a proteção dos envolvidos.

Compromisso institucional

O TRT atua em conjunto com o Ministério Público do Trabalho para garantir que o ambiente laboral seja um espaço de acolhimento e respeito. Não se cale diante de práticas discriminatórias. O respeito é a base para uma vida que vale a pena ser vivida e para uma Justiça do Trabalho cada vez mais humana e inclusiva.