Luana Piovani causa na internet ao compartilhar fotos de biquíni

Por IG

Publicada em 05/11/2026 às 15h50

Luana Piovani, de 50 anos, chamou a atenção nas redes sociais nesta quarta-feira (4) ao compartilhar uma sequência de fotos de biquíni. Nos registros, a atriz aparece curtindo momentos de lazer à beira-mar e usando diferentes modelos, entre eles um preto com detalhe de coração, um verde, um listrado em branco e marrom, um verde e outro colorido, tomara que caia.

As imagens mostram Luana desfrutando do calor, entrando no mar e posando na praia. A publicação também teve um motivo bastante especial para a loira.

A artista decidiu comemorar o resultado das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, que, representou uma derrota bastante significativa para o presidente Donald Trump e o Partido Republicano.

Na legenda, a atriz brincou com a repercussão de suas fotos e escreveu: “Biquinaço decretado, porr*”. Em seguida, comentou o cenário político e relacionou o resultado norte-americano às eleições brasileiras.

Na ocasião, ela disse que gostaria de publicar uma foto em que aparecesse bonita de biquíni, mas sentia que precisava abordar assuntos como meio ambiente e questões políticas.

O que ela não imaginava era que essa frase se tornaria um meme bastante conhecido, e que seria retomado pela atriz em outras ocasiões, como forma de brincar, mas também de protestar.