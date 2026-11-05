Prefeitura finaliza concretagem da ponte mista sobre o Rio Salvador, na Linha 601

Por Assessoria

Publicada em 05/11/2026 às 16h26

A construção da ponte de concreto e aço sobre o Rio Salvador, na Linha 601, chegou à fase final. Na última quarta-feira (04), foi concluída a concretagem do segundo bloco da estrutura, que terá 42 metros de comprimento e cinco metros de largura.

Ao todo, foram investidos cerca de R$ 2,8 milhões na construção da ponte mista de concreto e aço, que irá proporcionar mais segurança e melhores condições de trafegabilidade, facilitando o escoamento da produção rural da região e o deslocamento dos moradores que utilizam a via diariamente.

O prefeito Jeverson Lima visitou a obra e falou sobre o avanço do projeto de modernização da infraestrutura das estradas rurais de Jaru. “Somente em 2026, já investimos mais de R$ 10 milhões na construção de pontes de concreto e aço, que substituem pontes de madeira existentes em diferentes localidades no município. As pontes mistas são estruturas duráveis, que contribuem muito para o crescimento e fortalecimento econômico de nossa cidade”, afirmou.